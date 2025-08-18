『鬼滅の刃』×「柿安」コラボ弁当に新作！ オリジナル掛け紙＆缶バッジ付きで登場
テレビアニメ『鬼滅の刃』と肉の老舗「柿安」によるコラボ商品の新作「鬼滅の刃 オールスター弁当」と「鬼滅の刃 大海老セット（大海老マヨ3尾・大海老フライ3尾）」の予約受付を、8月18日（月）〜9月15日（月）の間、WEB予約サービス「カキヨヤク」にて実施している。
【写真】コンプしたい！ オリジナル缶バッジ全8種一覧
■炭次郎の羽織をイメージ
今回登場するのは、『鬼滅の刃』デザインのオリジナル掛け紙とスリーブを付けた、秋の行楽にもぴったりな商品。
「鬼滅の刃 オールスター弁当」は、9マスの中に、人気の「黒毛和牛 牛鍋重」や看板商品「大海老マヨ」などを詰め合わせた豪華なお弁当。炭次郎の羽織の模様をイメージするなど、盛り付けにもこだわった一品は、おなじみのキャラクターが勢ぞろいする掛け紙を添えて提供される。
また、「大海老マヨ」と、限定商品「大海老フライ トマト＆タルタルソース付き」が入った食べ応えのある「鬼滅の刃 大海老セット（大海老マヨ3尾・大海老フライ3尾）」は、炭治郎と伊之助をあしらったスリーブ付き。
いずれも、商品一つ購入に付き、炭次郎らキャラクター8人のイラストをそれぞれプリントしたオリジナル缶バッジが全8種からランダムで1個付属するファン必見のラインナップとなっている。
なお、商品の受け取りは9月22日（月）〜10月13日（月・祝）の期間中、惣菜ブランド「柿安ダイニング」を中心に「鬼滅の刃 オールスター弁当」が58店舗、「鬼滅の刃 大海老セット」は45店舗にて実施予定。一部店舗では数量限定で当日店頭販売を予定されており、詳しい詳細は「カキヨヤク」にて発表される。
