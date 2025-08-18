◆米大リーグ ドジャース５―４パドレス（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

パドレス・ダルビッシュ有投手（３９）が１７日（日本時間１８日）、敵地・ドジャース戦で先発し、４回で８２球を投げ、３安打４失点、５奪三振で降板して、３勝目を逃した。初回に２被弾４失点で４点のリードを許したが、８回に追いついたため４敗目となる黒星は消えた。「１番・指名打者」でスタメン出場した大谷翔平投手（３１）との今季初対決は右前安打と左飛だった。

初回は大谷に右前安打を許すと、続くベッツにもフルカウントから四球を与えて無死一、二塁。スミスを右直に打ち取ったが、フリーマンは２球連続空振りで追い込みながら、中堅右に１５号３ランを浴びて先取点を献上した。さらに２死走者なしからパヘスにもスプリットを左翼席に運ばれて２０号ソロでリードを４点に広げられた。２回以降は３イニング連続で無失点に抑えた。

試合後には日本ハム時代に同僚だった中日・中田翔内野手（３６）の現役引退について問われると、ただ一言「おめでとうございます」とだけ口にした。