電通グループは続急落、今期は一転最終赤字見通しで中間配当は無配転落・期末は未定
電通グループ<4324.T>は続急落している。同社は１４日の取引終了後、２５年１２月期第２四半期累計（１～６月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を下方修正。売上高は前回予想の１兆４９４０億円から１兆４３３２億円（前期比１．６％増）、最終損益は１００億円の黒字から７５４億円の赤字（前期は１９２１億７２００万円の赤字）とした。同時に配当予想を見直し、従来６９円７５銭とした中間配当予想は無配とし、同じく６９円７５銭としていた期末配当予想は未定とした。最終損益の見通しが黒字から一転して赤字に転換したうえ、中間配当予想を無配としたことが失望売りを促している。
６月中間期に米州及びＥＭＥＡ（欧州と中東、アフリカ）地域でのれんの減損損失を合計８６０億円計上し、最終損益が７３６億４７００万円の赤字（前年同期は５５億６４００万円の黒字）になったことなどを踏まえた。減損損失の計上は海外３地域における今期見通しの下方修正や米州の来期以降における成長率見通しの引き下げなどが要因。決算発表にあわせて、海外事業の人員の約８％に当たる３４００人を削減するとも発表した。
