¿ÀÃ«»á¡ÖÀª¤¤¤À¤±¤ÇÀï¤¨¤ëÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ä»²À¯ÅÞ¤ä¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬¿·¿Í¸¦½¤¡¢Ìö¿Ê¸å¤ÎÉÔ¾Í»ö·Ù²ü
¡¡»²±¡Áª¤ÇÂçÉý¤ËµÄÀÊ¤òÁý¤ä¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬¡¢¿·¿ÍµÄ°÷¤é¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ë¿À·Ð¤ò¤È¤¬¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈãÈ½¤ò¾·¤¯¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤¬½Å¤Ê¤ì¤Ð¡¢À¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤Î²¼Íî¤ËÄ¾·ë¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¹ñ²ñÏÀÀï¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËµÄ°÷¶µ°é¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
¡¡¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ï£´Æü¡¢Àè¤Î»²±¡Áª¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿£±£³¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹ñ²ñÆâ¤Ç¸¦½¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¿·¿Í¤¿¤Á¤Ï»²±¡»öÌ³¶É¤«¤é¡¢µÄ°÷¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ëÄ´ºº¸¦µæ¹ÊóÂÚºßÈñ¡ÊµìÊ¸½ñÄÌ¿®¸òÄÌÂÚºßÈñ¡Ë¤Î³èÍÑÊýË¡¤ä»ÈÅÓ¸ø³«¤Î±¿ÍÑ¥ë¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÞ¤Ïºò½©¤Î½°±¡Áª¤Ç¸ø¼¨Á°µÄÀÊ¤«¤é£´ÇÜ¤ËµÞÁý¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢²áµî¤Ëµ¶Ì¾¤ÇÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀµÄ°÷¤òº£Ç¯£´·î¤ËÅÞ°÷»ñ³ÊÄä»ß½èÊ¬¡Ê¤½¤Î¸åÎ¥ÅÞ¡Ë¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½éÅöÁªÁÈ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£»²±¡Áª¤ò·Ð¤Æ½°»²¤Î½êÂ°µÄ°÷£´£¹¿Í¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤ò¿·¿Í¤¬Àê¤á¤ë¤À¤±¤Ë¡¢´´Éô¤Ï¡Ö¹ñ²ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤äÀ¯ºö¸¦µæ¤Ê¤É¡Ø¥¤¥í¥Ï¡Ù¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡£²£°£²£³Ç¯Åý°ìÃÏÊýÁª¤ÇÌö¿Ê¤·¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¿·¿ÍµÄ°÷¤é¤ÎÉÔ¾Í»ö¤¬Áê¼¡¤®¡¢°ì»þÌîÅÞ¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿ÊóÆ»³Æ¼Ò¤ÎÀ¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤¬¤½¤Î¸åÄãÍî¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ï¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¥³¡¼¥É¡ÊÅý¼£»Ø¿Ë¡Ë¤ÎºöÄê¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»²±¡Áª¤Î¸õÊä¼ÔÁªÄê¤ÇÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Áª¹Í²áÄø¤Î¸«Ä¾¤·¤â¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡¡»²±¡Áª¤Ç¿Ä¹¤·¤¿»²À¯ÅÞ¤â£´Æü¡¢¿·¿Í¤Î»²±¡µÄ°÷¤äÃÏÊýµÄ°÷¤éÌó£±£¶£°¿Í¤ò½¸¤á¡¢¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¸µ´±Î½¤ÎÀ¯ºö¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬¾ÊÄ£¤Î¿¦°÷¤é¤È¤ÎÀÜ¤·Êý¤Ê¤É¤ò»ØÆ³¤·¡¢ÅÞ¤Î¥Í¥Ã¥È¥Á¡¼¥à¤Ï£Ó£Î£ÓÂÐ±þ¤Ê¤É¤ò¼ê¤Û¤É¤¤·¤¿¡£
¡¡»²À¯¤Ï»²±¡ÁªÃæ¡¢¿ÀÃ«ÂåÉ½¼«¿È¤Î¼º¸À¤ä¸õÊä¼Ô¤Î²á·ã¤Ê¼çÄ¥¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¤³¤È¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤¢¤Ã¤¿¡£¿ÀÃ«»á¤ÏÁªµó¸å¡¢¡ÖÀª¤¤¤À¤±¤ÇÀï¤¨¤ëÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÀÕÇ¤À¯ÅÞ¤È¤·¤Æ¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£