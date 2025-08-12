【値段そのままざっくり40％増量】超お得なファミマの″増量″第2弾スタート！今週の増量対象の商品は？

ファミリーマートは、さまざまな人気商品が値段そのままで"ざっくり40%"増量する「お値段そのまま でデカくてうまい！！ざっくり40％増量作戦」キャンペーンを開催中。

2025年8月12日から第2弾が始まりました。

アイスも値段そのままでボリュームアップ

21年から始まった「40％増量作戦」。5年目となる今年は、ファミチキ、菓子、アイス、飲料に加えて、「40％増量作戦」初登場となる商品を含む全14種類を、週替わりで発売。

今回は、8月12日から開始している第2弾をすべて紹介します。

・たべる牧場ミルク

コクがありながらもすっきりとした味わいのミルクアイスを "ざっくり40%"増量しています。

価格は248円。一部地域では、価格が異なります。

・こだわり納豆の納豆細巻寿司

ひとくちサイズの納豆細巻寿司。納豆巻の巻数が "ざっくり40%"増量に。「だし醤油」は通常1袋のところ増量商品には2袋ついています。

価格は420円です。販売期間は8月18日まで。

なお、北海道では仕様が異なります。

・こだわり肉シュウマイ＆肉団子（黒酢入りだれ）

シュウマイや肉団子のほかに、黒酢入りだれなどの調味料も"ざっくり40%"増量しています。

価格は368円。販売期間は8月18日まで。

・サクサクか〜るいチーズスナック

6種類のチーズパウダーを使用したスナック菓子。内容量が "ざっくり40%"増量に。

価格は138円です。

※価格はすべて税込です。

