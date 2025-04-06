¡Ö¼ê¤ò½Ð¤¹¤Ê¡ª¡×¡¢Á´ÊÆ¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤È¥Þ¥¹¥¯»á¤Ë¹³µÄ¡¡À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¤â
¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÁ´ÊÆ£µ£°½£¤äÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç£µÆü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¼Â¶È²È¤Î¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³µÄ¥Ç¥â¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£¥Ç¥â¤òÁÈ¿¥¤·¤¿Ì±¼ç¼çµÁ±¿Æ°¤Ï¡¢¡ÖÅ¨ÂÐÅª¾è¤Ã¼è¤ê¡×¤äÊÆ¹ñ¤Î¸¢Íø¤È¼«Í³¤Ø¤Î¹¶·â¤ËÂÐ¹³¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á´ÊÆ³ÆÃÏ¤Î½£µÄ²ñµÄ»öÆ²¤äÏ¢Ë®À¯ÉÜÄ£¼Ë¡¢µÄ°÷»öÌ³½ê¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¶É¡¢¸ø±à¡¢»ÔÄ£¼Ë¤Ç¡¢¡Ö¼ê¤ò½Ð¤¹¤Ê¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò·Ç¤²¤¿Âçµ¬ÌÏ¥Ç¥â¤¬£±£´£°£°·ï¤¢¤Þ¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¼çºÅ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤ò³Î¼Â¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¾ì½ê¤Ê¤é¤É¤³¤Ç¤â³«ºÅ¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¼ê¤ò½Ð¤¹¤Ê¡ª¡×¥Ç¥â¤Ï¡ÖÉÙ¹ë¤Ë¤è¤ë¸¢ÎÏÃ¥¼è¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¡×¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥â¤Î¥Ó¥é¤Ë¤Ï¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¤Ø¤Î¹¶·â¡¢¸ÛÍÑºï¸º¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Î¿¯³²¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¤Î¹¶·â¡¢¤É¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤Î½Ö´Ö¤Ç¤¹¡×¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î´íµ¡¤òÂç¡¹Åª¤«¤ÄÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢¹ñ²È¥ì¥Ù¥ë¤ÇµñÀä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆ°¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±¿Æ°¤ò¼çÆ³¤¹¤ëÃÄÂÎ¤Î°ì¤Ä¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ó¥¸¥Ö¥ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ£¶£°Ëü¿Í¶á¤¯¤¬¤³¤ì¤é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²ÃÅÐÏ¿¤·¡¢±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÂçÅÔ»Ô¤Ç¤â¥Ç¥â¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ó¥¸¥Ö¥ë¤Ï¸øÌ±¸¢ÃÄÂÎ¤äÂàÌò·³¿Í¡¢½÷À¤Î¸¢ÍøÃÄÂÎ¡¢Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¡¢£Ì£Ç£Â£Ô£Ñ¡Ü¡ÊÀÅª¾¯¿ô¼Ô¡ËÍÊ¸îÃÄÂÎ¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÁ´ÊÆµ¬ÌÏ¤ÎÏ¢¹çÃÄÂÎ¤È¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¡£
¼çºÅ¼Ô¤¬·Ç¤²¤Æ¤¤¤ëÍ×µá¤Ï»°¤Ä¡£¡ÖÉÙ¹ë¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¾è¤Ã¼è¤ê¤È±ø¿¦¤Î²£¹Ô¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¡¢¥á¥Ç¥£¥±¥¤¥É¡ÊÄã½êÆÀ¼Ô¸þ¤±°åÎÅÊÝ¸±¡Ë¤ä¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤¬Íê¤ê¤Ë¤¹¤ëÂ¾¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë½¼¤Æ¤ëÏ¢Ë®»ñ¶â¤Îºï¸º¤ò¤ä¤á¤ë¤³¤È¡¢°ÜÌ±¤ä¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Ø¤Î¹¶·â¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
£Ã£Î£Î¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¼ê¤ò½Ð¤¹¤Ê¡ª¡×¤Î¥Ç¥â¤Ç¤Ï¡¢Ì±¼çÅÞ¤Î¥é¥¹¥¥ó²¼±¡µÄ°÷¡Ê¥á¥ê¡¼¥é¥ó¥É½£Áª½Ð¡Ë¤éÊ£¿ô¤ÎµÄ°÷¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¡Ö¥à¥Ã¥½¥ê¡¼¥Ë¤ÎÀ¯¼£¤È¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥È¡¦¥Õ¡¼¥Ð¡¼¤Î·ÐºÑ¡×¤òÊô¤¸¤ëÂçÅýÎÎ¤Ë¤ÏÌ¤Íè¤¬¤Ê¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ°ÊÍè¡¢À¯¸¢¤ÏÏ¢Ë®»Ù½Ð¤Îºï¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÊý¿Ë¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×¡¢¥Þ¥¹¥¯Î¾»á¤¬¿Ê¤á¤ëÏ¢Ë®À¯ÉÜ½Ì¾®·×²è¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢¿ôÀé¿Í¤ÎÏ¢Ë®¿¦°÷¤¬¥ì¥¤¥ª¥Õ¡Ê°ì»þ²ò¸Û¡Ë¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Â¨»þ·ÀÌó²ò½ü¤ÎÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤³¦°ì¤ÎÉÙ¹ë¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¸úÎ¨²½¾Ê¡Ê£Ä£Ï£Ç£Å¡Ë¡×¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ»Ù½Ðºï¸ººö¤ò¶¯¹Å¤Ë¿ä¿Ê¡£¤³¤Î´Ö¡¢Ï¢Ë®»Ù½Ð¤Ë´Ø¤·¤Æ¸í²ò¤ò¾·¤¯ÀâÌÀ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£