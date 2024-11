インターネットの使用は メンタルヘルス の悪化につながるという主張は以前から存在し、インターネットや スマートフォン から離れる「デジタル・デトックス」にも注目が集まっています。ところが、学術誌のNature Human Behaviourに掲載された新たな研究では、50歳以上の人の場合、インターネットの使用が メンタルヘルス の向上につながっている可能性があるとわかりました。Positive association between Internet use and mental health among adults aged ≥50 years in 23 countries | Nature Human Behaviour

近年は若者の メンタルヘルス が悪化していることが広く指摘されていますが、 中高年 層の メンタルヘルス も同様に公衆衛生上の懸念事項です。2019年の調査では、55歳以上の人々の約14%が うつ病 などの精神障害を経験していると報告されています。 メンタルヘルス の社会的側面を理解するため、香港大学と香港城市大学の研究チームは、中〜高所得国家23カ国で収集された6件の 中高年 コホートデータを調査しました。データには合計8万7559人の被験者が含まれており、中央値で6年間にわたり追跡されていました。研究チームはこのデータを用いて、 中高年 を「非ユーザー」「散発的なユーザー(インターネットの使用が週に1回未満)」「毎週使うユーザー」「毎日使うユーザー」の4グループに分類。これらのグループごとに メンタルヘルス の関連を分析しました。分析の結果、50歳以上の 中高年 では、インターネットの使用がさまざまな メンタルヘルス の問題の改善と関連していることが判明しました。インターネットの使用について「毎週使うユーザー」「毎日使うユーザー」に分類された被験者は、インターネットの使用頻度が低い被験者と比較して抑うつ症状が少なく、生活満足度が高く、自己申告による健康状態が良好だったと報告されています。研究チームは、50歳以上の 中高年 にとってインターネットは社会的交流を促進し、孤独と戦うのに役立つツールだと考えています。また、健康関連の情報にアクセスしたり、娯楽を見つけたりする上でもインターネットは有用で、これらの要素が メンタルヘルス にプラスの影響を及ぼすとのことです。なお、過去の研究では「インターネットを使う高齢者は 認知症 のリスクが低い」という結果も報告されています。よくネットを使う高齢者は 認知症 のリスクが圧倒的に低いという研究結果 - GIGAZINE