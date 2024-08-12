¡Ö¸·¤·¤¹¤®¤ë¡×½÷À¥¢¥Ê¡¡¡ÈÃËÀ¤ÎÂÎ½¡É¤Ë¶ì¸À¤ÇÈãÈ½»¦Åþ¢ª»öÌ³½ê¤¬·ÀÌó²ò½ü¤ÎÂÐ±þ¤ËÊªµÄ¡Ä¡ÖÃË½÷µÕ¤Ê¤é°ìÈ¯¥¢¥¦¥È¡×¤ÎÀ¼¤â
¡Ô¤³¤ÎÅÙ¤Ï»ä¤ÎÉÔÍÑ°Õ¤ÊÈ¯¸À¤ÇÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¡¢½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤¬Â¿¤¯¤¤¤¿¤³¤È¡¢ÂçÊÑÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÀÍÕ¤ò°·¤¦»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤È¤·¤ÆÌ¤½Ï¤Ç¤·¤¿¡£°Ê¸å¡¢¸ÀÍÕ¤ÇÃ¯¤«¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Õ
8·î11Æü¡¢X¤Ç¤³¤¦¼Õºá¤·¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀî¸ý¤æ¤ê¡Ê29¡Ë¡£8Æü¤Ë¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡ÈÃËÀ¤ÎÆ÷¤¤¡É¤ò¤á¤°¤ë»ä¸«¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë²ò¸Û¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿Àî¸ý¥¢¥Ê¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ï¡Ô¤´»ö¾ð¤¢¤ë¤Ê¤éËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Õ¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¤³¤¦ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô²Æ¾ì¤ÎÃËÀ¤ÎÆ÷¤¤¤äÉÔÀÝÀ¸¤·¤Æ¤ëÊýÆÃÍ¤ÎÂÎ½¤¬¶ì¼ê¤¹¤®¤ë¡£¾ï¤ËÀ¶·é¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç1Æü¿ô²ó¥·¥ã¥ï¡¼¡¢´À¿¡¤¥·¡¼¥È¡¢À©´ÀºÞ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï°ìÇ¯Ãæ»È¤¦¤Î¤À¤±¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÃËÀ¤¬¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¡Õ¡Ê¸½ºß¤Ïºï½üºÑ¤ß¡Ë
¤À¤¬¡¢ÃËÀ¤ËÆÃÄê¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡Èº¹ÊÌ¤Ç¤Ï¡É¤È¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤°¤³¤È¤Ë¡£Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢Àî¸ý¥¢¥Ê¤ÏÂ³¤¯¥Ý¥¹¥È¤Ç¡Ô°ìÆü¤Ë²¿ÅÙ¤â¥·¥ã¥ï¡¼¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤ÈÈóÆñ¤Î¸ÀÍÕ¤òÂô»³Ìã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Õ¤ÈÈ¿ÏÀ¡£Â³¤±¤Æ¿¿°Õ¤ò¡¢¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ôµ¤ÉÕ¤«¤Ì¤¦¤Á¤ËÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Ã¯¤·¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤ÇÀ¶·é´¶¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¡£ÆÃ¤Ë¤³¤ó¤Ê¹ó½ë¤Ê¤é²á¾ê¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÎã¤¨¤¬¥·¥ã¥ï¡¼¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡Õ¡Ê¸½ºß¤Ïºï½üºÑ¤ß¡Ë
¢£·ÀÌó²ò½ü¤Ë»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡ÖÃË½÷µÕ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤é·ÀÌó²ò½ü¤ÏÅöÁ³¡×¡Ö¸·¤·¤¹¤®¤ë¡×
¤·¤«¤·¤³¤ÎÈ¿ÏÀ¤Ï²Ð¤ËÌý¤òÃí¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë±ê¾å¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£Àî¸ý¥¢¥Ê¤Ï°ìÏ¢¤Î¥Ý¥¹¥È¤òºï½ü¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¼Õºá¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«11Æü¤Ë¤Ï¡¢Àî¸ý¥¢¥Ê¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç·ÀÌó²ò¾Ã¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡ÔÅö¼Ò¤Ï¡¢2024Ç¯8·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Àî¸ý¤æ¤ê¤È¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹»öÌ³½êVOICE½êÂ°·ÀÌó¤ò²ò¾Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£
¡ÔÀî¸ý»á¤ÏX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÎSNS¤Ë±÷¤¤¤Æ¡¢°ÛÀ¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤¹¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÅê¹Æ¹Ô°Ù¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Åö¼Ò¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¡¢½êÂ°·ÀÌó¤Î°Ý»ý¤Ïº¤Æñ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¤ä¤à¤Ê¤¯·ÀÌó²ò½üÄÌÃÎ¤ò¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÔÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤ÏÃ¯¤«¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í¦µ¤¤Å¤±¤¿¤ê°¦¤ò¸ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÀÍÕ¤ò°·¤¦»Å»ö¤Ë·È¤ï¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢ÂçÊÑ¿´¶ì¤·¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÀî¸ý¥¢¥Ê¤Ë¡ÈNO¡É¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Àî¸ý¥¢¥Ê¤¬¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÄó·È¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¸¦½¤¤ä¹Ö±é¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡ÖÀÄ»³¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤âÆ±Æü¤Ë·ÀÌó²ò½ü¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÔÊÀ¼Ò¤Ï¡¢2024Ç¯8·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ò¤â¤Ã¤ÆÄó·È¹Ö»Õ¤Ç¤¢¤ëÀî¸ý¤æ¤ê¤È¤Î½êÂ°·ÀÌó¤ò²ò¾Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¤·¡¢¡Ô¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈËÉ»ß¸¦½¤¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÊ£¿ô²ó°ÍÍê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬ËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë°ÛÀ¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤¹¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÅê¹Æ¹Ô°Ù¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢·ÀÌó¤Î°Ý»ý¤Ïº¤Æñ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¤ä¤à¤Ê¤¯·ÀÌó²ò½üÄÌÃÎ¤ò¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÍýÍ³¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
X¤ä¥Í¥Ã¥È¤ÇÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤äÄó·ÈÀè¤«¤é¤â·ÀÌó¤ò²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Àî¸ý¥¢¥Ê¡£¤³¤¦¤·¤¿½èÊ¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢X¤Ç¤ÏÇ¼ÆÀ¤ò¼¨¤¹À¼¤â¡£
¡Ô¤³¤ì¤¬ÃË½÷µÕ¤Ê¤é°ìÈ¯¥¢¥¦¥È¤Î°Æ·ï¡£º¹ÊÌÅª¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤ëÉ½¸½¤Ï¥À¥á¤Ê¤Î¤è¡£¤è¤Ã¤Æ»öÌ³½ê¤ÎÂÐ±þ¤ÏÀµ¤·¤¤¡Õ
¡ÔÃË½÷µÕ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤é·ÀÌó²ò½ü¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¤Í¡¡¤â¤Ã¤È²Ð¤À¤ë¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡Õ
¡ÔÈ¿ÏÀ¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¤·¤ì¤Ã¤Èºï½ü¤·¤Æ½ª¤ï¤é¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡¡¤½¤ì¤Ïº¹ÊÌÅª¤À¤ÈÂçÀª¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¹Í¤¨Ä¾¤·¤âÈ¿¾Ê¤â¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤°¤Ë´Ö°ã¤¤¤òÇ§¤á¤Æ¤ì¤Ð¡¢·ÀÌó²ò½ü¤Ë¤Þ¤Ç¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Õ
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ·ÀÌó²ò½ü¤ÎÈ½ÃÇ¤¬²¼¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¡È¸·¤·¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡É¤Èµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÎ®ÀÐ¤Ë·ÀÌó²ò½ü¤Ï¤ä¤ê²á¤®¤Ç¤¹¡£¸·½Å¹³µÄ¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¡Ô·è¤·¤Æ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÈ¯¸À¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç·ÀÌó²ò½üËÜÅö¤Ë¤ªµ¤¤ÎÆÇ¤¹¤®¤ë¡Ä¡Ä¡Ä¡Õ
¡ÔÀ¶·é¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¤À¤±¤Ç·ÀÌó²ò½ü¤Ï¸·¤·¤¹¤®¤ë¡Õ