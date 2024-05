広尾の人気隠れ家フレンチが、移転オープン！（東京・広尾）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は広尾駅そばに移転オープンした、オリジナリティ溢れる料理が人気のフレンチレストランです。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

Cot(東京・広尾)

写真:お店から

西麻布交差点からすぐの場所で隠れ家レストランとして2003年からグルメな人たちを喜ばせてきた人気フレンチ「Cot」が、2024年4月、もとの店舗からも近い広尾駅から徒歩7分ほどの場所に、移転オープンしました。これまで同様、四季折々の旬の食材を生かしたオリジナリティあふれる料理を堪能できます。

さまざまなテイストを組み入れた逸品を楽しめる 写真:お店から

オーナーシェフの紫原 龍一氏は、都内のイタリアンやフレンチで修業を積み、イタリアやフランスでも約20年ほど腕を磨いてきた経歴の持ち主。伝統的なフレンチをベースに、イタリアンや和のテイストなどさまざまな食の要素を組み入れた独自のフュージョンスタイルで、多種多様な要望に応じた一皿を提供しています。

カウンター 写真:お店から

シックで洗練された雰囲気漂う店内は、隠れ家のようなプライベート感をかもし出しています。落ち着きのある空間には、カウンター6席の他、2〜8名用の個室も完備。デートや記念日、大切な人との会食にもぴったりです。

コースのメインは全8種類から選択可能 写真:お店から

メニューは旬の食材をふんだんに使用したシェフのおすすめ料理が堪能できる「シェフのおまかせコース」13,200円を用意。メインは全8種類から選ぶことができ、デザートも10〜12種類から選べます。ジャンルを超えて生み出される、五感を刺激する色鮮やかな逸品を堪能できます。

トリュフのブリック焼き 写真:お店から

スペシャリテの「トリュフのブリック焼き」も健在。チュニジアのソウルフードであるブリックをアレンジしたこのメニューは、サックリと焼き上げた生地とコクのあるオニオンクリーム、たっぷりのったトリュフのハーモニーが格別です。その時期にイタリアから日本に届くトリュフを使用し、他にはない芳香を楽しめます。

ワインも紫原氏独自のセレクトで、ヴィンテージワインも数多くそろえています。好みを伝えて、料理とワインのマリアージュを是非楽しんでみてください。

特別な空間とここでしか出会えない料理で、食事の時間を優雅に彩ってくれる大人の隠れ家。大切な人をアテンドしたい時におすすめのフレンチレストランです。

※価格は税込、サービス料別。

<店舗情報>◆Cot住所 : 東京都港区西麻布4-2-6 Ryowa Palace 西麻布 1FTEL : 050-5593-3325

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:佐藤明日香

