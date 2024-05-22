チェルシーのマウリシオ・ポチェッティーノ監督が退任することを受け、選手たちが感謝の言葉などを送った。イギリス『メトロ』が伝えている。クラブは21日、昨年夏に就任したポチェッティーノ監督との契約を双方合意で解除すると発表。わずか1シーズンでの電撃退団となった。今季のチェルシーは難しいシーズンを送ったものの、プレミアリーグを5連勝で締めくくり、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ出場圏内の6位でフィニ