米国女優デミ・ムーア（６１）が６０歳を越える年齢で全身露出演技をしたことに対して「相当脆弱な状態を経験した（ｖｅｒｙｖｕｌｎｅｒａｂｌｅｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ）」という所感を明らかにした。デミが出演した映画『ザ・サブスタンス（ＴｈｅＳｕｂｓｔａｎｃｅ）』はホラーとコメディがひとつになった作品で、第７７回カンヌ国際映画祭コンペ部門に招待された。デミは同作で、さらに若く美しい姿を手に入れるために薬