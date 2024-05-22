1966年に静岡県内で一家4人を殺害したとして強盗殺人などの罪で死刑が確定した袴田巌さん（88）の再審公判は22日、検察が改めて死刑を求刑した。袴田さんと交流があり、狭山事件で再審を求めている石川一雄さん（85）は「（死刑求刑に）とても怒りを覚えた。無罪を確信し一日千秋の思いで待っている。次は狭山だ」と語り、支援者らも憤りの声を上げた。【写真特集】狭山事件支援を訴える石川六造さん石川さんは63年5月、埼玉