【AFP＝時事】アイルランドのサイモン・ハリス（Simon Harris）首相は22日、ノルウェースペイン両政府と共に、パレスチナを国家と承認すると発表した。ハリス氏は首都ダブリンの政府庁舎前で「本日、アイルランドノルウェースペインパレスチナ国家を承認すると宣言する」とし、「アイルランドパレスチナにとって歴史的かつ重要な日だ」と述べた。ミホル・マーティン（Micheal Martin）外相は、ノルウェースペイン