シンガポール航空機が激しい乱気流に巻き込まれ、80人以上が死傷した事故で、機体が3分ほどの間におよそ1800メートル急降下していたことが分かりました。事故直後の機内の映像です。座席や通路などにものが散乱し、天井には誰かが頭を打ちつけたのか、血痕のようなものも見えます。ロンドンからシンガポールに向かっていたシンガポール航空の旅客機がきのう、ミャンマー付近を高度1万1300メートルで飛行中、激しい乱気流に遭い、タ