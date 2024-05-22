元日に最大震度7を観測した石川県能登地方を震源とする大地震の余震が、能登半島の沿岸では深さおよそ10キロまで、沖合では深さおよそ16キロまでと、比較的浅いところで発生していることが新たにわかりました。地震の研究者や研究機関などで構成される地震予知連絡会の定例会合がきょう開かれ、石川県能登地方で元日に発生したマグニチュード7.6の大地震の余震活動について、海底地震計を用いた緊急観測の内容が東京大学地震研究所