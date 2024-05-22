MLBボストン・レッドソックス元投手、オースティン・マドックス（33）が先月末、小児性愛者に対する一斉おとり捜査で、逮捕されていたことがわかった。フロリダ州ジャクソンヴィル保安官事務所が20日にFacebookで公開した映像によると、マドックスは複数の小児性愛者たちを一斉に摘発する「Valiant Knights（勇猛な騎士）作戦」で逮捕された27人のうちの1人だったという。27人の男たちはオンラインチャットで未成年の女の子と会話