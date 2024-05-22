乱気流に見舞われバンコクの空港に緊急着陸した直後のシンガポール航空機内の様子/Reuters（ＣＮＮ）乗客乗員２２９人を乗せたシンガポール航空機が２１日、強い乱気流に見舞われた。乗客は急降下時の様子について、「全ての地獄が解き放たれた」と振り返っている。航空追跡データによると、ロンドン発シンガポール行きのＳＱ３２１便は高度１万１０００メートルを飛行中、急降下した後に数百メートル上昇し、約９０秒にわたって乱