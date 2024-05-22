6座席仕様車の「version L」を新設定レクサスは2024年5月9日に「LM」の6座席仕様車の「version L」を新設定し、発売を開始しました。6人乗りが可能となるLMですが、販売店にはどのような声が届いているのでしょうか。6人乗りモデルのレクサスLM version LLMは高級志向のユーザーに向けて開発されている高級ミニバンで、「ラグジュアリームーバー」の名に恥じぬ、車内快適性の高さや上品なデザインが確かな評価を得ています