池上彰氏に成りすまし嘘の投資話で710万円を詐欺か 中国籍の男を逮捕共同通信

池上彰氏に成りすまし嘘の投資話で710万円を詐欺か 中国籍の男を逮捕

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 広島県警は22日、詐欺の疑いで中国籍の会社役員の41歳男を逮捕した
  • 池上彰氏に成りすまし、LINEで呉市の男性にうその投資話を持ちかけた疑い
  • 容疑者は男性宅を訪れて現金710万円をだまし取ったとみられる
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