デジタル・イクイップメント・コーポレーション(DEC)でコンピューターの設計を手がけ、1960年代のミニコンピューター産業の形成を促したコンピューター技術者のゴードン・ベル氏が、2024年5月17日に89歳で亡くなりました。遺族によると、死因は肺炎であったとのことです。C. Gordon Bell, Creator of a Personal Computer Prototype, Dies at 89 - The New York Timeshttps://www.nytimes.com/2024/05/21/technology/c-gordon-bell
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