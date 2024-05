デジタル・イクイップメント・コーポレーション(DEC)でコンピューターの設計を手がけ、1960年代のミニコンピューター産業の形成を促したコンピューター技術者のゴードン・ベル氏が、2024年5月17日に89歳で亡くなりました。遺族によると、死因は肺炎であったとのことです。C. Gordon Bell, Creator of a Personal Computer Prototype, Dies at 89 - The New York Timeshttps://www.nytimes.com/2024/05/21/technology/c-gordon-bell