◆米大リーグカブスブレーブス（２１日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスが２１日（日本時間２２日）、球団公式ＳＮＳを更新し、始球式を行った米女子バスケットボール（ＷＮＢＡ）選手と今永昇太投手（３０）との３ショットを公開した。カブスは同日、本拠・リグレーフィールドでブレーブス戦を迎え、試合開始前セレモニーでＷＮＢＡシカゴ・スカイの人気選手エンジェル・リース（２２）とカミラ・カルド