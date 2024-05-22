トランプ前米大統領のソーシャルメディア「トゥルース・ソーシャル」に20日、トランプ氏が11月の米大統領選に勝ったら何が起きるのかという内容の短い動画が投稿された。この中にナチスドイツを想起する文字が含まれているとの指摘があり、バイデン大統領も批判した。投稿された動画は21日までに取り消された。トランプ氏のアカウントから投稿されたのは30秒の動画。「もしトランプが勝ったら」という前提で、架空の新聞の紙