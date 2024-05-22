（撮影：遠山 綾乃）シャープは大阪府堺市にある子会社・堺ディスプレイプロダクト（SDP＝堺工場）で生産していたテレビ向けの液晶パネルを9月末までに停止する。2023年3月期に最終損益で2000億円を超える赤字を出した主因となっていた。これで、国内でのテレビ向け液晶パネルの生産は消滅する。「世界の亀山モデル」と謳い一世を風靡してから約20年。シャープの経営陣は何を見誤ったのか。『シャープの謎』（2004年6月）を上梓し