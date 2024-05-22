冷房が欠かせない暑い季節を前に、「電気代」の“値上げラッシュ”が続いています。大手電力会社10社すべてで、家庭向けの電気料金が6月使用分から400円程度、“値上がり”する見通しなのです。22日、news every. は、都内の“オール電化”マンションに家族3人で暮らす女性を訪ねました。家族3人暮らしオール電化の住人「下手に電気使っちゃうと、電気代上がっちゃうので」高値が続く「電気代」が“悩みの種”。4月の電気代は、2