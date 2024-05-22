すし店の倒産が増えている。東京商工リサーチによると2023年度のすし店の倒産は前年度比で倍増していた。特定行政書士の横須賀輝尚さんは「4つの理由があると考えられる。人手不足、仕入れ価格の高騰、大手チェーンの展開、そして消費者ニーズの変化への対応が遅れたことだ」という――。写真＝iStock.com／hungryworks※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／hungryworks■すし店倒産の背景にある4つの理由すしは日本を代表す