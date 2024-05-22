イランのライシ大統領を乗せて飛び立つヘリコプター＝19日、イランアゼルバイジャン国境付近（WANA提供・ロイター＝共同）【テヘラン共同】イランのライシ大統領が死亡したヘリコプター墜落事故で、軍と革命防衛隊の調査チームが初期段階の報告書をまとめたことが22日、分かった。パイロットが分厚い雲の中で「視界ゼロ」に陥り、雲から抜け出そうと高度を上げたが、山に激突した。事前に悪天候の予報も出ていたが、大統領の予