中国経済はこれからどうなるのか。エコノミストのエミン・ユルマズさんとフリーアナウンサーの大橋ひろこさんの共著『無敵の日本経済！株とゴールドの「先読み」投資術』（ビジネス社）より、中国経済の現状についての解説をお届けする――。■不動産バブル崩壊で「一帯一路」にもブレーキ【大橋ひろこ（以下、大橋）】中国の不動産バブルの崩壊は、習近平国家主席肝いりの「一帯一路」にも影響するような気がしています。一帯一