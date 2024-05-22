台湾の台北市で撮影された映像。道は数えきれない人で埋め尽くされています。騒動のきっかけは、SNSで17万人以上のフォロワーを持つ、インフルエンサーの投稿でした。インスタグラムから10日投稿「今夜、人が多く集まると思うから、安全に気をつけて来てね。1000台湾ドル（約4800円）以上の紙幣を配ります。」人々が手を伸ばしている中心では、赤い機械のようなもので紙幣がバラまかれていたのです。投稿をきっかけにお