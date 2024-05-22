大相撲夏場所・１１日目」（２２日、両国国技館）元・雨上がり決死隊の宮迫博之がＮＨＫの相撲中継に映り、ネットが騒然となった。宮迫は御嶽海応援団の一員として観戦したもよう。「御嶽海」の文字が記されたタオルを掲げているところが中継に抜かれると、ＳＮＳでは「突然の宮迫で草」、「宮迫いる」、「御嶽海推し？」、「がっつりＮＨＫに映る！」、「とうとう、地上波に宮迫出たなｗｗｗ」などの声が上がっている。