2024年6月15日(土)・6月16日(日)に開催される、お笑いコンビ・エレキコミックのやついいちろうが主催する音楽とお笑いのエンタテインメントフェス『YATSUI FESTIVAL! 2024』の第五弾出演者が発表された。ここまでの発表で総出演者数は170組となっている。

今回の発表ではやついフェス初出演の大物ミュージシャンから常連の出演者、期待のルーキー、今一番会いたいアイドル、濃いお笑いメンバーまで多数発表。そしてEggsとコラボしたオーディションの優勝者も発表に。

また、グッズの先行販売も開始。我喜屋位瑳務さんのKVイラストを活かしたやついフェスオフィシャルTシャツやタオルに加えて、おなじみ「TANGTANG」とのコラボTシャツが発表、販売開始された。(オフィシャルTシャツは裏面デザインを入れる為フェス後の発送となり、他はフェス前に発送)

さらに、やついフェスを応援する企画として「ニコ生風弾幕スポンサー」今年も実施する。協賛するアイテムによりO-EASTなどの主要会場でのLED画面にあなたの名前が流れる。こちらもグッズ販売サイトにて注文することができる。

今後はタイムテーブルと共にやついフェスならではのコーナー企画などの詳細を発表していくとのこと。

第五弾出演者 53組

氣志團 / 崎山蒼志 / YOUR SONG IS GOOD / おとぼけビ~バ~ / tricot / 忘れらんねえよ / エレ片劇団 / 阿佐ヶ谷姉妹 / SCOOBIE DO / 柏木ひなた / ukka / 東京女子流 / #ババババンビ / マキタスポーツ / 大事MANブラザーズ立川俊之 / CANDY TUNE / 吉川友にでか美ちゃん / グソクムズ / 超能力戦士ドリアン / ラッキーオールドサン(band set) / ザ・ギース / ラブレターズ / ストレッチーズ / いつもここから / 怪奇!YesどんぐりRPG / どんぐりたけし / サツマカワRPG / Yes!アキト / スタミナパン / 紺野ぶるま / きしたかの / ルサンチマン / 東京初期衝動 / 工藤祐次郎 / 藤井洋平 & The VERY Sensitive Citizens of TOKYO / 超☆社会的サンダル / Ululu / 立川吉笑 / 笑福亭羽光 / SWEET STEADY / タイトル未定 / かすみ草とステラ / 十九人 / オッパショ石 / 鈴木ジェロニモ / ゆけむりDJs / ボギー&モンドくん / パーツイシバ / 壱絶望少女 / ナナフシギ / The Wasabies / NaNoMoRaL[Eggsオーディション / 通常アーティスト枠優勝]/ 極樂万博[Eggsオーディション / バラエティアーティスト枠優勝] / and more…

日割り

6月15日(土)出演者一覧(82組)

DJ やついいちろう / あぁ~しらき / Aooo / あらかじめ決められた恋人たちへ / Yes!アキト / ウエストランド / ukka / UlulU / エレ片劇団 / エンジンコータロー / Ålborg / オッパショ石 / おとぼけビ~バ~ / Khaki / 怪奇!YesどんぐりRPG / 柏木ひなた / カナメストーン / カルモニカ from Calmera / きしたかの / 氣志團 / kiss the gambler / 吉川友にでか美ちゃん / きのホ。 / Q.I.S. / グソクムズ / 工藤祐次郎 / Klang Ruler / ゲッターズ飯田 / GOING UNDER GROUND / 紺野ぶるま / 在日ファンク / 崎山蒼志 / サスペンダーズ / サツマカワRPG / サニーデイ・サービス / Sundae May Club / 渋さ知らズオーケストラ / xiangyu / 十九人 / 笑福亭羽光 / ジョナゴールド / 水曜日のカンパネラ / ズーカラデル / ストレッチーズ / CENT / 高城れに / チャンス大城 / 超☆社会的サンダル / 東京女子流 / TOKYO No.1 SOUL SET / 友田オレ / tricot / トリプルファイヤー / どんぐりたけし / Nagakumo / 七尾旅人 / NaNoMoRaL[Eggsオーディション / 通常アーティスト枠優勝] / 虹の黄昏 / 猫戦 / 春とヒコーキ / peanut butters / Helsinki Lambda Club / Homecomings / ボギー&モンドくん / 細井徳太郎とタコ足イヤホンズ / マキタスポーツ / 山二つ / 幽体コミュニケーションズ / ゆうらん船 / ゆけむりDJs / ゆってぃ / ゆんぼだんぷ / LAUSBUB / ラッキーオールドサン(band set) / ラブリーサマーちゃん / 里星来 / RYUTist / lyrical school / りんご娘 / 浪漫革命 / わらふぢなるお / ワンダフルボーイズ / and more...

6月16日(日)出演者一覧(92組)

DJ やついいちろう / 阿佐ヶ谷姉妹 / ANORAK! / Apsu Shusei / ぁみ / 壱絶望少女 / いつもここから / imai(group_inou) / 伊山亮吉 / Wienners / AIR-CON BOOM BOOM ONESAN / エレ片 / 岡山健二 / 小山田壮平(band set) / かすみ草とステラ / カルモニカ from Calmera / Guiba / CANDY TUNE / 空気階段 / くだらない1日 / kurayamisaka / クリトリック・リス / ゲッターズ飯田 / 極樂万博[Eggsオーディション / バラエティアーティスト枠優勝] / the dadadadys / the telephones / ザ・ギース / ザ・シスターズハイ / ザ・チャレンジ&ONIGAWARA / THEティバ / 挫・人間 / さよならポエジー / The Wasabies / 島田秀平 / 匠平 / 城谷歩 / 神聖かまってちゃん / 水中、それは苦しい / SWEET STEADY / SCOOBIE DO / SUSHIBOYS / 鈴木ジェロニモ / スタミナパン / タイトル未定 / tiny yawn / 大事MANブラザーズ立川俊之 / 立川吉笑 / 田中俊行 / ちゃんもも◎(バンドじゃないもん!MAXX NAKAYOSHI) / 超能力戦士ドリアン / DJ響 / DJ KOO / TENSAIBAND BEYOND / TENDOUJI / 東京初期衝動 / 都市ボーイズ / トップシークレットマン / ドレスコーズ / ナナフシギ / ニガミ17才 / にゃんこスター / ネコニスズ / パーツイシバ / ハギノリザードマン / X-GUN / #ババババンビ / 原昌和(the band apart) / パンプキンポテトフライ / BiS / ひつじねいり / ひとひら / HIROMITSU(OXYMORPHONN/KYONO BAND) / fishbowl / 藤井洋平 & The VERY Sensitive Citizens of TOKYO / 藤巻亮太(band set) / POLYSICS / POLYPLUS / 街裏ぴんく / 松嶋初音 / マッハスピード豪速球 / ママタルト / モーモールルギャバン / 茂呂剛伸 / ヤースー / や団 / YOUR SONG IS GOOD / yuji(ex-SuG) / ゆけむりDJs / 好井まさお / ラブレターズ / ルサンチマン / 忘れらんねえよ / and more...

Eggs ☓ やついフェス 出演オーディション 優勝者

▶ 通常アーティスト枠優勝:NaNoMoRaL

▶ バラエティアーティスト枠優勝:極樂万博



なお、イープラスでは先着先行のチケットを販売中。一旦売り切れとなっていたU-20チケットも少量追加で再販売となる。



やついいちろうよりコメント

昔から大好きな方々、そして今新たに発見して大好きになった方々。

ほとんど全員出てくれました。

ありがとうございます!!

マジでめちゃくちゃ素晴らしいアーティストさんが集まってくれました!嬉しい!!

是非とも渋谷にみんな体験しに来てください。

これだけあらゆるものが家でやれる様になった世界では全身でコミットする事でしか得られない喜びだけに価値があります。

暑い!疲れた!でも最高!!これが僕は好きです。

そして、フェスのグッズも発表になりました。

今回も素敵なものが出来ました。是非買って来て参加してね!では渋谷で待ってます!

やついいちろう