アニメ「攻殻機動隊」が公式X(@thegitsofficial)を1月30日に更新。1月28日午前に発生したアカウント乗っ取り被害から、無事に復旧したとアナウンスしました。

アカウント乗っ取りについては、攻殻機動隊の別の公式アカウント「攻殻機動隊 SAC_2045 公式(@gitssac2045)」にて乗っ取り被害に遭っていることが告知されていました。

復旧した公式Xからの発表によると「これ以降、『攻殻機動隊』公式Xアカウントから発信されるポストにつきましては、各アニメ製作委員会及び原作からの公式の情報になりますので、ご安心してお楽しみください」とのこと。

また、「このたびは作品性と被害を受けた時期も相まって作品のプロモーション施策のような誤解を招くご報告となり、ファンの皆さまには大変なご迷惑とご心配をおかけしました」と謝罪。

これは、2002年に公開されたアニメ「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」劇中にて、物語の中核をなす出来事である”笑い男事件”と、公式Xの乗っ取りがほぼ同時期だったことを受け、投稿が大きな反響となっていたことに対してのものと思われます。

また、「防壁強化などセキュリティ面での対応は継続して行ってまいります」といった、ファンなら思わずニヤリとするようなコメントも。最後に「今後とも『攻殻機動隊』作品を応援いただけますと幸甚です。今後ともなにとぞよろしくお願い申し上げます」と伝えました。

投稿には「やっぱり笑い男にやられたんかな」「防壁がアップデートされたようで良かった」といった、作品のファンらからの安堵の声が相次いで寄せられています。

【『#攻殻機動隊』公式X復旧のお知らせ】

2024年1月28日(日)午前中に発生しました『攻殻機動隊』公式Xアカウント(@thegitsofficial)乗っ取り被害におきまして、無事復旧が確認できました。

この度はご迷惑ご心配をおかけしましたことお詫び申し上げます。

詳細は画像をご確認ください。…

— 攻殻機動隊【公式】GHOST IN THE SHELL official (@thegitsofficial) January 30, 2024