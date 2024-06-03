きのう夜、横浜市の国道で横断歩道を渡っていた86歳の女性が右折してきた軽トラックにはねられその後、死亡しました。警察は運転していた45歳の男を逮捕し、過失運転致死の疑いで調べています。きのう午後7時ごろ、横浜市保土ヶ谷区権太坂の交差点で、「乗用車と歩行者の事故で、女性が頭から血を流していると」通報がありました。警察によりますと、近くに住む布川芳江さん（86）が青信号の横断歩道を渡っていたところ、右折して