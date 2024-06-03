FRIDAYだけが知る「一つ屋根の下」同じマンションで愛を育んでいたビッグカップルがFRIDAYスクープから2年後にめでたくゴールイン！令和を代表する大物カップルが、一つの家族となった。俳優の高橋一生（43）とモデルで女優の飯豊まりえ（26）が５月16日に結婚を発表した。交際のきっかけは人気漫画『ジョジョの奇妙な冒険』のスピンオフ『岸辺露伴は動かない』のドラマ版での共演で、″ジョジョ婚″として話題となった。「撮影の