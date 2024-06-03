石川県で震度5強を観測した地震について、気象庁は3日午前会見を開き、今後一週間は、同じ程度の揺れに注意を呼びかけました。気象庁によりますと、午前6時31分ごろ、石川県能登地方を震源とする地震があり、石川県の輪島市と珠洲市で最大震度5強を観測しました。地震の規模を示すマグニチュードは5・9、震源の深さはおよそ10キロと推定されています。気象庁によりますと、午前8時10分時点で、震度1以上の地震があわせて8回観測さ