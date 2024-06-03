リクルート東京都千代田区）の美容に関する調査研究機関「ホットペッパービューティーアカデミー」が、「美容室での会話に関する意識調査」を実施、結果を紹介しています。調査は、4月19〜23日にかけて、1年以内に美容室を利用した20〜49歳の男性500人と女性1500人の計2000人を対象に、インターネットで行われました。美容室で会話をしたいと思うか聞いたところ、「会話をしたい」「多少は会話をしたい」と答えた人は計47.