¡Ö¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¡©¤è¤¯Â¸¤¸¾å¤²¤Ê¤¤¡×¡Ø¥µ¥ó¥â¥Ë¡Ù´Ø¸ý¹¨¤Îà¼º¸À¡í²ÃÂ®¤Ç¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤ÈÓñ¤«¤ì¤ë¸Â³¦Àâ
¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¢°Ê²¼¡Ø¥µ¥ó¥â¥Ë¡Ù¡Ë¤ÎMC¡¦´Ø¸ý¹¨¡Ê79¡Ë¤Î¡È¼º¸À¡È¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¤«¤Í¤Æ¤«¤éËè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤Î¼«Í³¤¹¤®¤ëÈ¯¸À¤ä¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö15Æü¤ÎÊüÁ÷¤ÇWBC¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÆþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î¥é¡¼¥º¡¦¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼Áª¼ê¡Ê25¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø¤è¤¯Â¸¤¸¾å¤²¤Ê¤¤Êý¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡Ù¤ÈÈ¯¸À¡£¤µ¤é¤Ëºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀ®ÀÓ¤¬ÂÇÎ¨.228¡¢ËÜÎÝÂÇ14¡¢ÂÇÅÀ40¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡Ø¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ù¤ÈÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆSNS¤Ç¤Ï¡ØMC¤Ê¤ó¤À¤«¤é¾¯¤·¤ÏÍ½½¬¤·¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¡ØÂç¥ê¡¼¥°¤ÎÀ®ÀÓ¤ÈÆüËÜ¤ÎÀ®ÀÓ¤òÃ±½ã¤Ë°ì½ï¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¤µ¤é¤Ë¤³¤ó¤Ê¼º¸À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£²þ¤á¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Î¼º¸À¤òÎóµó¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡£
¡¦½é½Ð±é¤·¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Î¾Ò²ðVTR¤ò¤¹¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¿Ê¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¾å¸¶¹À¼£»á¤«¤é¡È³å¡É¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡£¡Ê12·î25ÆüÊüÁ÷¡Ë
¡¦Åìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤òÂàÃÄ¤·¡¢NPB°Ê³°¤Ç¤Î¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ëÆâÀîÀ»°ì»á¤¬½Ð±é¡£´Ø¸ý¤Ï¡¢¡Ö²¿¤¬¸¶°ø¤Ç°úÂà¤µ¤ì¤¿¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎËê¸¶´²¸Ê»á¤¬¹²¤Æ¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Þ¤À°úÂà¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤À¡¢¤ä¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤â¡¢´Ø¸ý¤Ï¡¢¡Ö°úÂà¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤â¤ó¡×¤È¸ý¤òÀí¤é¤»¤¿¡£¡Ê11·î13ÆüÊüÁ÷¡Ë
¡¦¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾¾Ãæ¿®É§»á¤¬»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤ò¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÁÇ¿Í¤Ë¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÂæÌµ¤·¤Ë¡£¡Ê£¹·î25ÆüÊüÁ÷¡Ë
¡¦NBA¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÈ¬Â¼ÎÝÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊüÁ÷¤ÎÌó£±¥õ·îÁ°¤Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡ÖºÇ¶á¤¢¤ó¤Þ¤êÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Í¡×¡ÖÄ´»Ò°¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È±ê¾å¡£¡Ê£µ·î15ÆüÊüÁ÷¡Ë
¡¦¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎºØÆ£²í¼ù»á¤È¾å¸¶¹À¼£»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö³«ËëÅê¼ê¤Ã¤ÆÌ¾ÍÀ¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¡££²¿Í¤¬¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¢¤Þ¤ê¤ËÁÇ¤Ãµ¤¤Ê¤¯ÊÖÅú¤ò¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤ë¡£¡Ê£³·î13ÆüÊüÁ÷¡Ë
¡¦ËÌµþ¸ÞÎØ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È1000m¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿郄ÌÚÈþÈÁÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ê¤Ë¤¬À¨¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢²òÀâ¤Î²¬ºêÊþÈþ»á¤ËÊ¹¤¡¢²¬ºê»á¤¬ÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£²¬ºê»á¤¬¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÊ°³´¤¹¤ë¤â¡¢¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È³«¤Ä¾¤Ã¤¿¡£¡Ê£²·î20ÆüÊüÁ÷¡Ë
¤³¤ì¤Ç¤â¤Û¤ó¤Î°ìÉô¡£¤«¤Ä¤Æ¹â»ëÄ°Î¨¤ò¸Ø¤ê¡¢TBS¤Î´ÇÈÄÈÖÁÈ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¤ÏÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨9.0¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢£±¥±¥¿Âæ¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÂÇ¤ÁÀÚ¤êÀâ¤¬¤Þ¤³¤È¤·¤ä¤«¤Ë¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤ë¤æ¤¨¤ó¤À¡£
¡Ö´Ø¸ý»á¤Ï¤â¤È¤â¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¿¼¤¤¸«¼±¤¬¤Ê¤¯¡¢»ëÄ°¼ÔÌÜÀþ¤È¸À¤¨¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¼«Í³¤¹¤®¤ëÈ¯¸À¤¬¡ØMC¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¥²¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ºÎé¡Ù¤È¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ¤ä¤Ï¤ê¼º¸À¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎÄ¥ËÜ·®»á¤¬°ìºòÇ¯¤ÇÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¡È¼º¸À¡É¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£²ÃÎð¤ä·ò¹¯ÌäÂê¤ÇÈ¯¸À¤¬¥Ö¥ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¤¿¤À¡¢ÈÖÁÈ¤Î¿Ê¹Ô¤ËÁÆ¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤¿¤á¡¢¸Â³¦Àâ¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤ë¤Î¤âÃ×¤·Êý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
ÆüÍË¤ÎÄ«¤Ë´Ø¸ý¤Î¸µµ¤¤Ê»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¡È¼º¸À¡É¤Ï¡¢¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤Î¤À¤¬¡Ä¡£