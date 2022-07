Twitterは2022年7月8日に2つのアカウントでツイートを共同作成できる新機能「CoTweet」の詳細を発表しました。CoTweetはアメリカ、カナダ、韓国の一部ユーザーに限られた期間だけ実験的に公開されテストが行われます。

Now testing CoTweets, a new way to Tweet together. pic.twitter.com/q0gHSCXnhv— Twitter Create (@TwitterCreate) 2022年7月7日