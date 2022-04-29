¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡ØÃÏµåËÉ±Ò·³6¡Ù¤ÎÈ¯ÇäÍ½ÄêÆü¤¬8·î25Æü¤Ë·èÄê¡£Áá´ü¹ØÆþÆÃÅµ¤ä¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼ÆÃÅµ¡¢Å¹ÊÞÊÌ¤ÎÍ½ÌóÆÃÅµ¤â¸ø³«¡¢PS Store¤«¤é¤ÎÍ½Ìó¤Ç15%¥ª¥Õ¤Ë
¡¡¥Ç¥£¡¼¥¹¥ê¡¼¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï4·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡ØÃÏµåËÉ±Ò·³6¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢È¯ÇäÍ½ÄêÆü¤¬8·î25Æü¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢4·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Áá´ü¹ØÆþÆÃÅµ¤ª¤è¤Ó¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼ÆÃÅµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ØÃÏµåËÉ±Ò·³6¡Ù¤Ï¡¢2003Ç¯¤ËPlayStation 2¸þ¤±¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ØSIMPLE2000¥·¥ê¡¼¥º Vol.31 THE ÃÏµåËÉ±Ò·³¡Ù¤òÂè1ºî¤È¤¹¤ë¡ØÃÏµåËÉ±Ò·³¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°ºÇ¿·ºî¡£ÃÏµåËÉ±Ò·³¡ÊEDF¡Ë¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢µðÂç¤ÊÅ¨¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Á°ºî¡ØÃÏµåËÉ±Ò·³5¡Ù¤Ç¤Ï1000¼ïÎà¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Èó¾ï¤ËÂ¿ºÌ¤ÊÉð´ï¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢È¯ÇäÍ½ÄêÆü¤ÎÈ¯É½¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¥È¥ì¥¤¥é¡¼¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï2²èÌÌÊ¬³ä¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Î¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤ÆºÇÂç4¿Í¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤¤Ë¤âÂÐ±þ¡£PS5¤ÈPS4´Ö¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥ì¥¤¤Ë¤âÂÐ±þÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÈÇ¶¦ÄÌ¤ÎÁá´ü¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢Çò¾å¥Õ¥Ö¥¡¦É´µ´¤¢¤ä¤á¡¦Âç¿À¥ß¥ª¤Î3Ì¾¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥²¡¼¥àÆâ¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖÊ¼»ÎÊç½¸ÍÑ¥Ç¥³¥¤ ¥ê¥¯¥ë¡¼¥¿¡¼¡×¡Ê¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼ÍÑ¡Ë¤¬ÉÕÂ°¡£¤µ¤é¤Ë¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼ÆÃÅµ¤Ï¡Ö¥¦¥¤¥ó¥°¥À¥¤¥Ð¡¼ÍÑÊä½õÁõÈ÷¡Ö¥ê¥Ð¡¼¥¹¥³¥¢£Î·¿¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢PS Store¤«¤é¤ÎÍ½Ìó¤Ç15%¥ª¥Õ¤Î²Á³Ê¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡¡²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ8980±ß¡£³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼ÆÃÅµ¤Ï°Ê²¼¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥ê¡¼¥¹Á´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
PlayStation5/PlayStation4
¡ØÃÏµåËÉ±Ò·³6¡Ù
È¯ÇäÍ½ÄêÆü¤ÈÍ½ÌóÆÃÅµ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
PS5/PS4¡ØÃÏµåËÉ±Ò·³6¡Ù¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÄÌ¾ïÈÇ
ÄÌ¾ïÈÇ(¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó) 8,980±ß(ÀÇ¹þ)
¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ÎºÇ¿·ºî¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤ÂÐ±þ¡£²áµîºÇ¹â ¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¿ô¤È¡¢Éð´ï/Ê¼´ï¤ò¼ýÏ¿¡£¤â¤Á¤í¤óÁ´¤Æ¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇºÇÂç4¿Í¤Þ¤Ç ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤¤ËÂÐ±þ¡£¤Þ¤¿²èÌÌÊ¬³ä¤Ë¤è¤ë¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤¤â ²ÄÇ½¤À¡£4¤Ä¤ÎÊ¼²Ê¤òÁà¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥ê¥¢¥ëEDFÂâ°÷¤È¶¦Æ®¤»¤è¡£¡× ¢¨PS4ÈÇ¤ÏPS5ÈÇ¤Ø¤ÎÌµÎÁ¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥ÉÂÐ±þÍ¤ê¡£
ÄÌ¾ïÈÇ(¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó)
ÆâÍÆ ¡ØÃÏµåËÉ±Ò·³6¡Ù¥²¡¼¥àËÜÊÔ
¢£¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼ÆÃÅµ
¡¦¥¦¥¤¥ó¥°¥À¥¤¥Ð¡¼ÍÑÊä½õÁõÈ÷¡Ö¥ê¥Ð¡¼¥¹¥³¥¢N·¿¡×
¢¨2022Ç¯8·î24Æü(¿å)23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤´Í½ÌóºÑ¤ß¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤ß¤ËÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Áá´ü¹ØÆþÆÃÅµ
¡¦½é²óÆÃÅµDLC¡ÖÊ¼»ÎÊç½¸ÍÑ¥Ç¥³¥¤¥ê¥¯¥ë¡¼¥¿¡¼¡ÈÇò¾å¥Õ¥Ö¥¡É¡×(¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼ÍÑ)
¡¦½é²óÆÃÅµDLC¡ÖÊ¼»ÎÊç½¸ÍÑ¥Ç¥³¥¤¥ê¥¯¥ë¡¼¥¿¡¼¡ÈÉ´µ´¤¢¤ä¤á(¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼ÍÑ)
¡¦½é²óÆÃÅµDLC¡ÖÊ¼»ÎÊç½¸ÍÑ¥Ç¥³¥¤¥ê¥¯¥ë¡¼¥¿¡¼¡ÈÂç¿À¥ß¥ª¡É(¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼ÍÑ)
¢¨2022Ç¯11·î30Æü(¿å)23»þ59Ê¬¤Þ¤ÇPS Store¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤Î¤ß¤ËÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ¤ÎÁá´üÆþÂâÆÃÅµ¤Ï¡¢½é²óÀ½Â¤Ê¬¤Î¤ß¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÍÑ¥³¡¼¥É¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£PS StoreÆÃÅµ
¡¦¥¨¥¢¥ì¥¤¥À¡¼ÍÑÅë¾èµÖ´ï¡Ö¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¥Õ¥ì¡¼¥à¥Ë¥¯¥¹¥á¥¿¥ë¥³¡¼¥È¡× ¢¨2022Ç¯11·î30Æü(¿å)23»þ59Ê¬¤Þ¤ÇPS Store¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤Î¤ß¤ËÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
PS Store¤Ç¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é!
¢£ÄÌ¾ïÈÇ
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672.00-EDF6MASTERPKG000
¢¨ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥àÅù¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤º¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¡ØÃÏµåËÉ±Ò·³6DELUXE EDITION¡Ù¤âÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£½ÅÊ£¹ØÆþÅù¤ª´Ö°ã¤¤¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ø¤ÎÀÜÂ³´Ä¶¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
PS5/PS4¡ØÃÏµåËÉ±Ò·³6¡Ù¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉDELUXE EDITION
DELUXE EDITION(¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó)12,100±ß(ÀÇ¹þ)
DELUXE EDITION¤Ï¡¢¡ØÃÏµåËÉ±Ò·³6¡Ù¥²¡¼¥àËÜÊÔ¤Ë²Ã¤¨¡¢ È¯ÇäÆüÅöÆü¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÄÉ²ÃÉð´ïDLC¤ä¡¢º£¸åÀ©ºî¤µ¤ì¤ëÂç·¿D LC¤ò´Þ¤à¥·¡¼¥º¥ó¥Ñ¥¹¤ò¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤ÇÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ê¥Ð¥ê¥å¡¼¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
DELUXE EDITION ÆâÍÆ
• ¡ØÃÏµåËÉ±Ò·³6¡Ù¥²¡¼¥àËÜÊÔ
¡¦¡ØÃÏµåËÉ±Ò·³6¡Ù¥·¡¼¥º¥ó¥Ð¥¹
¢£¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼ÆÃÅµ
¡¦¥¦¥¤¥ó¥°¥À¥¤¥Ð¡¼ÍÑÊä½õÁõÈ÷¡Ö¥ê¥Ð¡¼¥¹¥³¥¢N·¿¡× ¢¨2022Ç¯8·î24Æü(¿å)23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤´Í½ÌóºÑ¤ß¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤ß¤ËÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Áá´ü¹ØÆþÆÃÅµ
¡¦½é²óÆÃÅµDLC¡ÖÊ¼»ÎÊç½¸ÍÑ¥Ç¥³¥¤ ¥ê¥¯¥ë¡¼¥¿¡¼¡ÈÇò¾å¥Õ¥Ö¥¡É(¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼ÍÑ)
¡¦½é²óÆÃÅµDLC¡ÖÊ¼»ÎÊç½¸ÍÑ¥Ç¥³¥¤ ¥ê¥¯¥ë¡¼¥¿¡¼¡ÈÉ´µ´¤¢¤ä¤á(¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼ÍÑ)
¡¦½é²óÆÃÅµDLC¡ÖÊ¼»ÎÊç½¸ÍÑ¥Ç¥³¥¤ ¥ê¥¯¥ë¡¼¥¿¡¼¡ÈÂç¿À¥ß¥ª(¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼ÍÑ) ¢¨2022Ç¯11·î30Æü(¿å)23»þ59Ê¬¤Þ¤ÇPS Store¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤Î¤ß¤ËÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ¤ÎÁá´üÆþÂâÆÃÅµ¤Ï¡¢½é²óÀ½Â¤Ê¬¤Î¤ß¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÍÑ¥³¡¼¥É¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£PS StoreÆÃÅµ
¡¦¥¨¥¢¥ì¥¤¥À¡¼ÍÑÅë¾èÊ¼´ï¡Ö¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¥Õ¥ì¡¼¥à ¥Ë¥¯¥¹¥á¥¿¥ë¥³¡¼¥È¡×
¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼ÍÑÅë¾èÊ¼´ï¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥«¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼6¡×
¢¨2022Ç¯11·î30Æü(¿å)23»þ59Ê¬¤Þ¤ÇPS Store¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤Î¤ß¤ËÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£DELUXE EDITION
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6DXEDITIONOOO
¢¨ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥àÅù¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤º¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¡ØÃÏµåËÉ±Ò·³6ÄÌ¾ïÈÇ¡Ù¤âÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£½ÅÊ£ÀÊÆþÅù¤ªÌä°ã¤¤¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ø¤ÎÀÜÂ³´Ä¶¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÈÇ¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
DL2HT/DELUXE EDITION
4·î30Æü0»þ¤è¤ê¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼³«»Ï
¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼ÆþÂâ ÆÃÊÌ³ä°ú15%OFF
ÄÌ¾ïÈÇ(¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó)
8,980±ß(ÀÇ¹þ)¢ª7,633±ßÀÇ¹þ)
DELUXE EDITION(¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
ÀÇ¹þ12,100±ß(ÀÇ¹þ)¢ª10,285±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÈÇ¤ò¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤ÏÈ¯ÇäÆüÁ°¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢È¯ÇäÅöÆü8·î25Æü0»þ¤è¤ê¡¢¤¹¤°¤Ë¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼ÆÃÅµ¤È³ä°ú¤Ï2022Ç¯8·î24Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢§¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼(Í½ÌóÆÃÅµ)¢§
¡Ö¥¦¥¤¥ó¥°¥À¥¤¥Ð¡¼ÍÑÊä½õÁõÈ÷¡Ö¥ê¥Ð¡¼¥¹¥³¥¢N·¿¡×
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¸À®Â®ÅÙ¤ËÆÃ²½¤·¤ÆÄ´À°¤µ¤ì¤¿ÆÃ¼ì¤Ê¥×¥é¥º¥Þ¥³¥¢¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î²óÉüÂ®ÅÙ¤ËÍ¥¤ì¡¢¶ÛµÞ ¥Á¥ã¡¼¥¸»þ´Ö¤âÃ»½Ì¤µ¤ì¤ë¡£¥×¥é¥º¥Þ¥³¥¢¤ÏÈô¹Ô¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¿´Â¡Éô¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁõÈ÷¤¹¤ë¥³¥¢¤Ë±þ¤¸¤ÆÈô¹Ô¥æ¥Ë¥Ã ¥È¤ÎÀÇ½¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÊä½õÁõÈ÷¤À¡£
PS Store¤Ç¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é!
¢£ÄÌ¾ïÈÇ https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672.00-EDF6MASTERPKG000
¢£DELUXE EDITION https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6DXEDITIONOOO
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ø¤ÎÀÜÂ³´Ä¶¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢§Áá´üÆþÂâÆÃÅµ¢§
¡ÖÊ¼»ÎÊç½¸ÍÑ¥Ç¥³¥¤¥ê¥¯¥ë¡¼¥¿¡¼¡×(¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼ÍÑ)
Çò¾å¥Õ¥Ö¥¡¦É´µ´¤¢¤ä¤á¡¦Âç¿À¥ß¥ª
© 2016 COVER Corp.
¤¤¤í¤Ï¤Ë¤Û¤Ø¤Ã¤È¤¢¤ä¤Õ¤Ö¤ß EDF¹ÊóÉô¤¬¡ÖÊ¼»ÎÊç½¸¡×¤ÎÌÜÅª¤Çºî¤Ã¤¿¥Ð¥ë¡¼¥ó¿Í·Á¤ò¡¢ÀïÆ®ÍÑ¥Ç¥³¥¤¤ËÅ¾ÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¡£¹ÊóÉô¤¬·ÀÌó¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»Ñ¤òÌÏ¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¼ã¼Ô¤Î´«Í¶¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
³ÆÉô¤Î¶õµ¤°µ¤òÈùÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥ë¡¼¥ó¤ò²ÄÆ°¤µ¤»¤ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£¾®·¿¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼ ¡É ¤òÆâÂ¢¤·¡¢Ãý¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¥Ç¥³¥¤¤È¤·¤Æ¤Ï²á¾ê¤Êµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡Öºî¤êÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅ¨¤Ë¸ç¤é ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¡×¸ú²Ì¤òÀ¸¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢²øÊªÁê¼ê¤ËÍ¸ú¤Ê¥ª¥È¥ê¤È¤Ê¤ë¡£Ãý¤ëÆâÍÆ¤ÏÆþÂâ¼Ô¤ò ´«Í¶¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ ²Î¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÆþÂâ¼ÔÊç½¸CM¤Ç»È¤ï¤ì¤¿EDF¸ø¼°¥½¥ó¥°¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤½¤ÎÂØ¤¨²Î¤¬Ê¼»Î¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ï¤³¤Î¹Êó¥½¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¨¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ¤ÎÁá´üÆþÂâÆÃÅµ¤Ï¡¢½é²óÀ½Â¤Ê¬¤Î¤ß¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÍÑ¥³¡¼¥É¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
PS Store¤Ç¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é!
¢£ÄÌ¾ïÈÇ https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672.00-EDF6MASTERPKG000
¢£DELUXE EDITION https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6DXEDITIONOOO
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ø¤ÎÀÜÂ³ÈÎ¶¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢§PS StoreÆÃÅµ¡¢§
¥¨¥¢¥ì¥¤¥À¡¼ÍÑÅë¾èÊ¼´ï
¡Ö¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¥Õ¥ì¡¼¥à ¥Ë¥¯¥¹ ¥á¥¿¥ë¥³¡¼¥È¡×
¤´¤¯¾¯¿ô¤Î¤ßÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¥Õ¥ì¡¼¥à¡Ö¥Ë¥¯¥¹¡×¤Î¥á¥¿¥ë¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°µ¡¡£ ¥ì¡¼¥À¡¼ÇÈ¤òÈ¿¼Í¤µ¤»¤ëÆÃ¼ì¤ÊÅÉÎÁ¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¸ú²Ì¤Ï¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
PS Store¤Ç¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é!
¢£ÄÌ¾ïÈÇ
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672.00-EDF6MASTERPKG000
¢£DELUXE EDITION
https://store.playstation.com/ja-ip/product/JP0367-PPSA03672-00-EDF6DXEDITIONOOO
¢§PS StoreÆÃÅµ¢¢§
¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼ÍÑÅë¾èÊ¼´ï
¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥«¡¼ ¥Ê¥ó¥Ð¡¼6¡×
¢¨DELUXE EDITION¤Î¤ß¤ËÉÕÂ°
ÆÃ¼ì¤Ê¥Ú¥¤¥ó¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿ÀïÆ®¼ÖÎ¾¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈïÃÆÎ¨¤¬²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤Ï¤Ê¤¤¡£ Àï¾ì¤ÇÌ¿¤ò¤«¤±¤ëÊ¼»Î¤¿¤Á¤¬¡¢¹¬±¿¤ò´ê¤¤¡¢´ê¤«¤±¤È¤·¤ÆÅÉÁõ¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
PS Store¤Ç¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é!
DELUXE EDITION https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6DXEDITIONOOO
¢§¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ D3P WEB SHOP¸ÂÄêÆÃÅµ¡¢§
¥Õ¥§¥ó¥µ¡¼ÍÑ¥Í¥¿Éð´ï
¡Ø¤ª»Ð¥Á¥ã¥ó¥Ð¥éORIGIN¡Ù¥¤¥é¥¹¥ÈÆþ¤ê¡Öµ¶ÁõÊú¤Ëí¡×
Êú¤Ëí¤Ëµ¼Áõ¤·¤¿¥Ï¥ó¥Þ¡¼¡£³°¸«¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢¥ô¥£¥Ö¥í¡¦¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤ÈÆ±Åù¤ÎÀÇ½¤ò»ý¤Ä¡£¥Õ¥§¥ó ¥µ¡¼¤ÎÁõÈ÷¤Ï°Ò°µÅª¤Ê³°´Ñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢´ðÃÏ¼þÊÕ¤Î»ÔÌ±¤«¤éÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢°Ò°µ´¶¤Î¤Ê¤¤·Á¾õ¤Ø¤Îµ¼Áõ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿Í¡¹¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡¢ Ê¿ÏÂÅª¤Ê¥Ú¥¤¥ó¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
D3P WEB SHOP¤Ç¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é! ¢¨Í½Ìó¥µ¥¤¥È¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï4·î30Æü (ÅÚ) ¸áÁ°10»þº¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://item.rakuten.co.jp/d3p-webshop/c/0000000644/
¢¨Å¹ÊÞÆÃÅµ¤Ë¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ø¤ÎÀÜÂ³ÅÀ¶¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢§¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ D3P WEB SHOP¸ÂÄêÆÃÅµ¢¢§
¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼ÍÑÉð´ï¡Ö¥¨¥ê¥¢¥ë¥ê¥Ð¡¼¥µ¡¼MO¡×
¥Ê¥Î¥Þ¥·¥ó¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÆÃ¼ì¥«¥×¥»¥ë¡£ÅêÚ³¤·¡¢ÃåÃÆ¤¹¤ë¤È¥«¥×¥»¥ë¤ÏÇú»¶¡£¥Ê¥Î¥Þ¥·¥ó¤ò¹ÈÏ°Ï¤ËÈô»¶¤µ ¤»¤ë¡£¥Ê¥Î¥Þ¥·¥ó¤Ï±À¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¶õÃæ¤òÉº¤¤¡¢¼þ°Ï¤ÎÊªÂÎ¤Ë¸ú²Ì¤òµÚ¤Ü¤¹¡£±À¤ÏÃæ¿´Éô¤Ë¤¤¤¯¤Û ¤ÉÇ»ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¸ú²Ì¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ ¥Ê¥Î¥Þ¥·¥ó¤ÏÉÕÃå¤¹¤ë¤È¹Å¼Á²½¡£ÉÕÃåÊª¤Î¼þ°Ï¤ËÉÔ²Ä»ë¤ÎÁõ¹Ã¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¡£ÇËÂ»¤·¤¿¥¢¡¼¥Þ¡¼¤ò°ì»þ Åª¤Ë½¤Éü¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢¡Ö¾è¤êÊª¤ÎÂÑµ×ÅÙ¡×¤ä¡ÖÊ¼»Î¤ÎÂÎÎÏ¡×¤ò²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ ¢¨¥Ê¥Î¥Þ ¥·¥ó¤ÏÀ¸À®¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¶¡µëÎÌ¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¥ê¥í¡¼¥É¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
D3P WEB SHOP¤Ç¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é! ¢¨Í½Ìó¥µ¥¤¥È¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï4·î30Æü (ÅÚ) ¸áÁ°10»þº¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://item.rakuten.co.jp/d3p-webshop/c/0000000644/
¢¨Å¹ÊÞÆÃÅµ¤Ë¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ø¤ÎÀÜÂ³ÈÎ¶¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢§¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ GEO¸ÂÄêÆÃÅµ¢§
¥¦¥¤¥ó¥°¥À¥¤¥Ð¡¼ÍÑÆÈÎ©ºîÆ°ÁõÈ÷¡Ö¥Ï¥ó¥Ç¥£¥»¥¤¥Ð¡¼ ¥¿¥¤¥×)¡×
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¿Ï¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ëÁõÃÖ¡£ ¾®·¿¤«¤Ä·ÚÎÌ¤Î¤¿¤á¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¥À¥¤¥Ð¡¼¤Î¥µ¥¤¥É¥¢¡¼¥à¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£ ¥×¥é¥º¥Þ¥³¥¢¤È¤ÏÀÜÂ³¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÆâÂ¢¤µ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤è¤ê¶îÆ°¡£¤½¤Î¤¿¤áÈô¹Ô¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ø ¤ÎÉé²Ù¤Ï¤Ê¤¤¡£
GEO¤Ç¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é! ¢¨Í½Ìó¥µ¥¤¥È¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï4·î30Æü (ÅÚ) ¸áÁ°10»þº¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PS4ÈÇ: https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g513172201
PS5ÈÇ: https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g516170301
¢¨Å¹ÊÞÆÃÅµ¤Ë¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ø¤ÎÀÜÂ³¿ô¶¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢§¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ Amazon¸ÂÄêÆÃÅµ¢§
¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼ÍÑÉð´ï¡ÖMR98¥Õ¥¡¥ó¥° Broken¡×
¥¹¥³¡¼¥×¤¬ÇËÂ»¤·¤¿Âç¸ý·ÂÁÀ·â½Æ¡£ À¨¤Þ¤¸¤¤ÇË²õÎÏ¤È´ÓÄÌÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊªÂÎ¤ò´ÓÄÌ¤·¡¢¼ÍÀþ¾å¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È ¤¬²ÄÇ½¡£¼ÍÄø¡¢ÀºÅÙ¤â¹â¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢´ÓÄÌÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÆÃ¼ìµ¡¹½¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢1È¯¤´¤È¤ËÃÆ´Ý¤òÁõ Å¶¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Amazon¤Ç¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é! ¢¨Í½Ìó¥µ¥¤¥È¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï4·î30Æü (ÅÚ) ¸áÁ°10»þÆÜ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PS4ÈÇ: https://www.amazon.co.jp/dp/B09YNCBT26
PS5ÈÇ: https://www.amazon.co.jp/dp/B09YN9P8VH
¢¨Å¹ÊÞÆÃÅµ¤Ë¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ø¤ÎÀÜÂ³±Ø¶¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢§¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ ¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¸ÂÄêÆÃÅµ¢§
¡Ö¥Õ¥§¥ó¥µ¡¼ÍÑ¶¯²½¥Ñ¡¼¥Ä¡Ö¥¬¥ó¥Ê¡¼¥º ¥¹¥±¥ë¥È¥ó¡×
Ë¤·âÀïÍÑ¤ËÄ´À°¤µ¤ì¤¿ÆÃ¼ì¤Ê¥¹¥±¥ë¥È¥ó¡£ È¿Æ°µÛ¼ýÍÑ¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶¡¼¤òÅëºÜ¡£¼Í·â¤ËÉ¬Í×¤ÊÀÇ½¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¤Ç¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é! ¢¨Í½Ìó¥µ¥¤¥È¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï4·î30Æü (ÅÚ) ¸áÁ°10»þº¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PS4: https://www.yodobashi.com/product/100000001007081553/
PS5ÈÇ: https://www.yodobashi.com/product/100000001007081552/
¢¨Å¹ÊÞÆÃÅµ¤Ë¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ø¤ÎÀÜÂ³ÅÀ¶¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢§¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ Joshin¸ÂÄêÆÃÅµ¢§
¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼ÍÑÉð´ï¡ÖA60¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¼ÃÆ¡×
²½³ØÇúÃÆ¡£Ê£¿ô¤Î²½³ØÊª¼Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¥«¥×¥»¥ë¤òÅêÚ³¡£ÃåÃÆ¤¹¤ë¤È²½³ØÊª¼Á¤¬º®¤¼¹ç¤ï¤µ¤ì¡¢ Éå¿©À¥¬¥¹¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¡£Éå¿©À¥¬¥¹¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Éº¤¤Â³¤±¡¢ÉÕ¶á¤ÎÊªÂÎ¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¡£ °ì¿ÍÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µ¡³£¤ò¤âÇË²õ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´í¸±¤Ê²½³ØÊ¼´ï¤È¤·¤Æ¾òÌó¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ Àï¶·¤¬°²½¤·¤¿¤¿¤á¡¢Àï»þ²¼¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÆÃÎã¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤¿¡£
Joshin¤Ç¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é! ¢¨Í½Ìó¥µ¥¤¥È¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï4·î30Æü(ÅÚ) ¸áÁ°10»þº¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PS4ÈÇ: https://joshinweb.jp/game/27072/4527823998612.html
PS5ÈÇ: https://ioshinweb.jp/game/56663/4527823998629.html
¢¨Å¹ÊÞÆÃÅµ¤Ë¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ø¤ÎÀÜÂ³¿ô¶¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ØÃÏµåËÉ±Ò·³6¡Ù¤È¤Ï?
¿ÍÎà¤è¡¢ÀäË¾¤ÎÌ¤Íè¤òÀ¸¤¤í¡£
2017Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ìÆüËÜ¹ñÆâ50ËüËÜÆÍÇË¤·¤¿¡ØÃÏµåËÉ±Ò·³5¡Ù¤Î´°Á´Â³ÊÔ¡£ÂÔË¾¤ÎËÉ±Ò³«»Ï¤¬¤¤¤è¤¤¤èÇ÷¤ë¡£
Êª¸ì:À¾Îñ2024Ç¯¡£Ä¹¤¯Â³¤¤¤¿Ì¤ÃÎ¤Î¿¯Î¬¼Ô¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¡£ °ì¿ÍÎà¤Ï¾¡Íø¤·¤¿¡£Å¨¥×¥é¥¤¥Þ¡¼¤Ïµî¤ê¡¢ÃÏµå¤ËÀÅ¼ä¤¬Ìá¤Ã¤¿¡£ ¤·¤«¤·¿Í¸ý¤Ï°ì³ä¤Þ¤Ç¸º¾¯¡¢À¤³¦¤ÏÊø²õ¤Î ´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£À¸¤»Ä¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Ï·üÌ¿¤ËÉü¶½¤òÂ³¤±¤Ä ¤Ä¡¢»ÄÂ¸¤¹¤ë¶¼°Ò¤ÈÀï¤¦Æü¡¹¡Ä¡£¤½¤·¤Æ3Ç¯¤Î·îÆü¤¬Î®¤ì¤¿ À¾Îñ2027Ç¯¡£´õË¾¤Ê¤¿·À¤³¦¤Ç¡¢ ºÆ¤ÓÃÏµå¤Î±¿Ì¿¤Ë¹³¤¦»þ¤¬Íè¤¿¤Î¤À¡£
¿·À¤³¦¤ÇÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤òµß¤¨¡£ Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÃÏµå¤ò¶ì¤·¤á¤ë¿¯Î¬¼Ô¤ÎÀµÂÎ¤¬¤Ä¤¤¤Ë ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î¹ÓÇÑ¤·¤¿À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ ½±¤¤Íè¤ë¿¼¤¤ÀäË¾¤ÎÏ¢º¿¡¦¡¦¡¦¡£¤·¤«¤·EDF¤ÎÊ¼»Î¤È ¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¦·¯¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¿ÍÎà¤òºÇ¹â¤Î´¿´î¤Ø¤È Æ³¤¯¤Ï¤º¤À¡£¤µ¤¢Í¦µ¤¤ÈÃÎ·Ã¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤¨¡£
¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡£ ²áµîºÇ¹â¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¿ô¤È¡¢Éð´ï/Ê¼´ï¤ò¼ýÏ¿¡£ ¤â¤Á¤í¤óÁ´¤Æ¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇºÇÂç4¿Í¤Þ¤Ç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶¨ÎÏ¥×¥ì ¥¤¤ËÂÐ±þ¡£¤Þ¤¿²èÌÌÊ¬³ä¤Ë¤è¤ë¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤¤â²ÄÇ½¤À¡£ 4¤Ä¤ÎÊ¼²Ê¤òÁà¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥ê¥¢¥ëEDFÂâ°÷¤È¶¦Æ®¤»¤è¡£
¡ØÃÏµåËÉ±Ò·³6¡ÙºÇ¿·±ÇÁü¸ø³«!
¡ØÃÏµåËÉ±Ò·³6¡Ù¤Î5th¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ò4·î29Æü(¶â¡¦½Ë)¤è¤ê¸ø³«!
¤¤¤Ä½ª¤ï¤ë¤È¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤²Ì¤ÆÌµ¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯ÃÏµå¡¦¡¦¡¦ ¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¤â¸½¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤á ¤é¤ì¤ë¿ÍÎà¤Ë¡Ö´õË¾¡×¤È¤¤¤¦¸÷¤Ïº¹¤·¹þ¤à¤Î¤«? Á´¤Æ¤ÎEDFÂâ°÷¤è¡¢Í¦µ¤¤ò¶»¤ËÀï¤ª¤¦¡£ ÀäË¾¤ÎÌ¤Íè¤Ï¤¤Ã¤ÈÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡¢¤½¤¦¿®¤¸Â³¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¡£
PS5/PS4¡ØÃÏµåËÉ±Ò·³6¡Ù5th¥È¥ì¡¼¥é¡¼ 8·î25Æü½Ð·â
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Zgxb7jYIHKA
¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è: https://www.nicovideo.jp/watch/1650953104
¾¦ÉÊ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë :¡ÖÃÏµåËÉ±Ò·³6¡×
¤è¤ß¤¬¤Ê:¤Á¤¤å¤¦¤Ü¤¦¤¨¤¤¤°¤ó¤·¤Ã¤¯¤¹
Í½ÄêPF : PlayStation 5/PlayStation 4
È¯ÇäÆü :2022Ç¯8·î25Æü(ÌÚ)Í½Äê
¥¸¥ã¥ó¥ë :3D¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°
Í½Äê²Á³Ê:¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ 8,980±ß(ÀÇ¹þ)
¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÈÇ 8,980±ß(ÀÇ¹þ)
ÂÐ±þ¿Í¿ô:¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó 1~2¿Í(2²èÌÌÊ¬³ä¥×¥ì¥¤ÂÐ±þ)
ÂÐ±þ¿Í¿ô :¥ª¥ó¥é¥¤¥ó 1~ºÇÂç4¿Í¤Þ¤Ç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤ÂÐ±þ
¢¨»ÈÍÑ¤¹¤ë¥²¡¼¥àµ¡¤ÈÆ±¤¸ËÜ¿ô¤Î¥½¥Õ¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
PS5ÈÇ¤ÈPS4ÈÇ¤Ç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄÌ¿®¥×¥ì¥¤ÂÐ±þÍ½Äê¡£
Ãøºî¸¢É½¼¨:©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER
CERO :¡ÖD¡×(17ºÍ°Ê¾åÂÐ¾Ý)
È¯Çä :³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¡¼¥¹¥ê¡¼¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ã¡¼
³«È¯ :³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥É¥í¥Ã¥È
¡ØÃÏµåËÉ±Ò·³6¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡× https://www.d3p.co.jp/edf6/