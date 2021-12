Googleに修理/交換のため送付したスマートフォンから写真が流出した問題について、Googleが徹底的な調査をおこなったと発表しました。



それによると、Googleの修理/交換サービスが原因ではないとのことです。

この問題は、PixelシリーズのスマートフォンをGoogleの修理/交換サービスに送付したところ、送付したスマートフォン内の写真が開かれ、SNS上に流出したというものです。



Googleの修理/交換サービスが流出の原因ではないかと思われていましたが、Googleの広報担当者のアレックス・モリコニ氏は、



徹底的な調査の結果、ユーザーに影響を与えている問題は、端末の返品保証とは関係ないと自信を持っていえます



と述べ、Googleが原因で流出したのではないと主張しています。



しかしながら、誰がどこでハッキングしたのかや、現在誰がハッキングした端末を持っているのかについては明らかにされていません。

また、Googleは被害を受けた端末所持者と和解したようです。



被害を受けたという投稿をしていたゲームデザイナーでThe New York Timesのベストセラー作家でもあるジェイン・マクゴニガル氏(@avantgame)はTwitter上で、



Pixel SupportとGoogle Securityが今日、非常に役立ってくれたので報告します



と述べ、Googleから何らかのサポートを受けたことを明らかにしました。



Pixel Support and Google Security have been extremely helpful today I am happy to report. The best thing to come out of this is there will be added security instructions for people who cannot factory reset their phones due to phone damage. This is good and should help a lot.

