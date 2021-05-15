¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼·¯¡ÖÁ´¿ÈÆþ¤ìËÏ¤Ê¤Î¤Ë£±ËüÉ¼°Ê¾åÆþ¤Ã¤Æ¡Ä¡×²ÈÅÄÁñ»Ò»á¤ËÈ¾À¸¸ì¤ë
¡Ú²ÈÅÄÁñ»Ò¤Î¶î¤±¹þ¤ß»û¡Û¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡½¡½¡£ºî²È¤ÇÁÎÎ·¤Î²ÈÅÄÁñ»Ò»á¤Ë¤è¤ë¿·Ï¢ºÜ¡Ö²ÈÅÄÁñ»Ò¤Î¶î¤±¹þ¤ß»û¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÃíÌÜ¤Î¿ÍÊª¤Ë¥¿¥Ö¡¼¤Ê¤·¤Î¼ÁÌä¤ÇËÜ²»¤òÊ¹¤½Ð¤¹¡£º£²ó¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢ºë¶Ì¡¦¸ÍÅÄ»ÔµÄ¤Ç²Î¼ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼·¯¡Ê£³£´¡Ë¡£¥ä¥¯¥¶¤ÎÂ©»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢£³ÅÙ¤Î¾¯Ç¯±¡¤ò·Ð¤Æ¶äºÂ¹âµé¥¯¥é¥Ö¤Î¹õÉþ¤«¤é»ÔµÄ¤Ø¡£¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤ÊÈ¾À¸¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÈÅÄ¡¡Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï¡©
¡¡¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼·¯¡¡¾¯Ç¯±¡¤Ç¡¢¶µ´±¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê¸å¤í½³¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÊÍ§Ã£¤¬¡ËÄ¨È³Ë¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤ë»þ¤Ë¡Ö¤ä¤á¤í¤è¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤ªÁ°¤âÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¸«¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤É¤¦¤»½èÈ³¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÇÉ¼ê¤Ê¤³¤È¤·¤¿¤í¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÊÝ¸î¼¼¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¡Ö¤ªÁ°¡¢Ä¶¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤¸¤ã¤ó¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡²ÈÅÄ¡¡¤ªÉã¤µ¤ó¤¬Î¢¼Ò²ñ¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¡©
¡¡¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼·¯¡¡¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡¢¤Ï¤¤¡£¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤º¢¤«¤é¼è¤êÎ©¤Æ¤Î»þ¤È¤«¤â¡ÖÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¡¼¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢¤ª¶âÊÖ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤éÅÚ²¼ºÂ¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤¡¡×¤È¤«»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Á¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤â¡¢¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¡£
¡¡²ÈÅÄ¡ÊË½ÁöÂ²¤¬¸¶°ø¤Ç¡Ë¾¯Ç¯±¡¤Ë
¡¡¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼·¯¡¡¾¯Ç¯±¡£³²ó¹Ô¤Ã¤Æ¤Æ½éÅù¡¢ÃæÅù¡¢ÆÃÊÌ¾¯Ç¯±¡¡£Á´Éô¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡²ÈÅÄ¡¡Ë½ÁöÂ²¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼·¯¡¡£²²óÌÜ¤Î¾¯Ç¯±¡½Ð¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¼«Á³¤Ë¤â¤¦¤ä¤á¤Æ¤Æ¡¢¤½¤Ã¤«¤é¤Ï¥ä¥¯¥¶¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¡£¡ÊÉã¿Æ¤Î¼ËÄï¤À¤Ã¤¿¿Í¤Ë¡Ë¡Ö¥ä¥¯¥¶¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤Þ¤¿Êá¤Þ¤Ã¤Æ¡£
¡¡²ÈÅÄ¡¡¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¡£
¡¡¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼·¯¡¡ÙÇÃ×´Æ¶Ø¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤½¤ÎÙÇÃ×¤Ã¤¿Áê¼ê¤È¤Ïº£¤Ç¤âÃç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡¡²ÈÅÄ¡¡¾åµþ¤·¤¿¤Î¤Ï
¡¡¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼·¯¡¡Åìµþ¤Ç¥ä¥¯¥¶¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÁÄÊì¤¬¤¬¤ó¤Ç»à¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾¯Ç¯±¡¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ê¤Î¤Ç¡ÊÁò¼°¤Ë¤â½Ð¤é¤ì¤º¡Ë¤¹¤´¤¯¸å²ù¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¥ä¥¯¥¶¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î»à¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡£¥ä¥¯¥¶±Ç²è¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤ÇÆ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÀèÀ¸¤Î¡Ö¶ËºÊ¡×¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡£Æ´¤ì¤ë¿Í¤ò±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢£Ö¥·¥Í¥Þ¤ÎÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¡££Ö¥·¥Í¥Þ¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤Æ¡¢¥Á¥ç¥¤Ìò¤Ç½Ð¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡²ÈÅÄ¡¡Ìë¤Î¶äºÂ¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï
¡¡¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼·¯¡¡Ìë¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤»Æ¬²¼¤²¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢À®¸ù¤·¤¿¿Í¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¡£¶äºÂ¤Ç°ìÈÖ¤Î¤ªÅ¹¤Ç¹õÉþ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤À¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¯¼£²È¤ÎÊý¤âÍè¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ç¤â¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤¿¤é¡Ö±ø¿¦¡×¤È¤«¡ÖÊá¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤«¡£¤¢¤ëÀ¯¼£²È¤¬ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î½÷¤Î»Ò¤òÇ¥¿±¤µ¤»¤Á¤ã¤Ã¤ÆÃæÀä¤ÎÆ±°Õ½ñ¤ò°ã¤¦¿Í¤Ë½ñ¤«¤»¤¿¡£¡Ö¥¯¥º¤À¤Ê¤¡¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤é¡ÊÀ¯¼£²È¤Ë¡Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¡¡²ÈÅÄ¡¡¾®ÃÓ¤µ¤ó¤¬ÅöÁª¤¹¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ÆÅÔÃÎ»öÁª¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼
¡¡¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼·¯¡¡¤¤¤Ä¤«µÄ°÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤ÆÇäÌ¾¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡Ê¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¤Î¡Ë¡Ö¤Æ¤ó¤Æ¤ó¤à¤·¡×¤ò²Î¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÆ°²è¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Æ¡Ö£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¡×¤ÇºÆÀ¸²ó¿ô¤¬£²²¯¤°¤é¤¤¡£ÆÃ¹¶Éþ¤À¤·¡¢Á´¿ÈÆþ¤ìËÏ¤Ê¤Î¤Ë£±ËüÉ¼°Ê¾åÆþ¤Ã¤Æ¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ê¤¤ã¡×¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ÈÅÄ¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¸ÍÅÄ»ÔµÄÁª¤Ë
¡¡¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼·¯¡¡ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤¬¤¤¤Æº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤è¤¯Íè¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡££¹£±£²É¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅêÉ¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡²ÈÅÄ¡¡¤³¤ÎÆ»¤Ç¤º¤Ã¤È¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼·¯¡¡¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¸ÍÅÄ»Ô¤«¤é´Ø·¸¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡²ÈÅÄ¡¡¸½ºß¡¢ÅöÁªÌµ¸ú¤òÉÔÉþ¤È¤·¿³ºº¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ä¡£
¡¡¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼·¯¡¡¹ñ²ñµÄ°÷¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤é½»Ì±É¼¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ï¸«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÌÏÍÍ¤Ï²ÈÅÄÁñ»Ò¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÇÛ¿®¡Ë¡¡
¡¡¡ù¤¹¡¼¤Ñ¡¼¤¯¤ì¤¤¤¸¡¼¤¯¤ó¡¡ËÜÌ¾¡¦À¾ËÜÀ¿¡££±£¹£¸£¶Ç¯£¸·î£±£´ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µÜºê¸©½Ð¿È¡£Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éË½ÁöÂ²¤Ë½êÂ°¤·¡¢¶¦Æ±´í¸±¹Ô°ÙÅù¤Ç£³ÅÙ¾¯Ç¯±¡¤ËÆþ±¡¡££²£°Âå¤Ç¾åµþ¤·¡¢£Ö¥·¥Í¥ÞÇÐÍ¥¡¢¶äºÂ¹âµé¥¯¥é¥Ö¤Î¹õÉþ¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¡££²£°£²£°Ç¯¤ËÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¤âÍîÁª¡££²£±Ç¯¡¢¸ÍÅÄ»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·½éÅöÁª¡£¸½ºß¡¢¸ÍÅÄ»Ô¤Ëµï½»¼ÂÂÖ¤¬¤Ê¤¤¤È¤·¤ÆÅöÁª¤òÌµ¸ú¤È¤·¤¿¸ÍÅÄ»ÔÁª´É¤Î·èÄê¤òÉÔÉþ¤È¤·¡¢ºë¶Ì¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¿³ºº¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ù¤¤¤¨¤À¡¦¤·¤ç¤¦¤³¡¡£··î£²£²ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£ÆüËÜÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉôÊüÁ÷³Ø²ÊÂ´¶È¡£½÷Í¥¡¢£Ï£Ì¤Ê¤É£±£°°Ê¾å¤Î¿¦Îò¤ò·Ð¤Æºî²È¤Ë¡£Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ö¶ËÆ»¤ÎºÊ¤¿¤Á¡×¤Î¸¶ºî¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡££±£¹£¹£±Ç¯¤Ë¡Ö»ä¤òÊú¤¤¤Æ¤½¤·¤Æ¥¥¹¤·¤Æ¡½¥¨¥¤¥º´µ¼Ô¤È²á¤´¤·¤¿°ìÇ¯¤ÎÁÔÀäµÏ¿¡×¤ÇÂçÂðÁÔ°ì¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¾Þ¼õ¾Þ¡££²£°£°£·Ç¯¹âÌî»³Âç³Ø¤ÇÅÁË¡ÞõÄº¤ò¼õ¤±ÁÎÎ·¤È¤Ê¤ê¡¢½»¿¦¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¡£¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ö²ÈÅÄÁñ»Ò¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤òÇÛ¿®Ãæ¡£