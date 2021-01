スーパー戦隊シリーズ第45作として、3月7日より放送開始する特撮ドラマ「機界戦隊ゼンカイジャー」(テレビ朝日系)の制作発表記者会見が15日に行われ、駒木根葵汰が演じる人間のヒーロー・ゼンカイザー/五色田介人と共に戦う4人のロボットのヒーローの声優を浅沼晋太郎、梶裕貴、宮本侑芽、佐藤拓也が務めることが明らかになった。

本作は、1975年に「秘密戦隊ゴレンジャー」からスタートしたスーパー戦隊シリーズの記念すべき第45作。1人の人間のヒーローと、4人のロボットのヒーローが、この世に数多く存在する並行世界をすべて消し去ろうと目論む敵に“全力全開”で立ち向かっていく物語だ。

人間のヒーローである介人と共に活躍する4人のキカイノイド役には、人気声優が集結。パワータイプのゼンカイジュラン/ジュラン役を浅沼、天然系のゼンカイガオーン/ガオーン役を梶、引っ込み思案なゼンカイマジーヌ/マジーヌ役を宮本、真面目な学級委員長タイプのゼンカイブルーン/ブルーン役を佐藤が担う。

5人のヒーローのビジュアルは歴代スーパー戦隊がモチーフになっており、ゼンカイザーは「秘密戦隊ゴレンジャー」のアカレンジャー、ゼンカイジュランは「恐竜戦隊ジュウレンジャー」の大獣神、ゼンカイガオーンは「百獣戦隊ガオレンジャー」の精霊の王・ガオキング、ゼンカイマジーヌは「魔法戦隊マジレンジャー」の魔神の王・マジキング、ゼンカイブルーンは「轟轟戦隊ボウケンジャー」の巨大ロボ・ダイボウケンをベースにしている。

なお、本作は3月7日のテレビ放送スタートに先駆け、2月20日に『機界戦隊ゼンカイジャー THE MOVIE(仮)』が公開される。『スーパー戦隊MOVIEレンジャー2021』と題し、『魔進戦隊キラメイジャー THE MOVIE(仮)』『騎士竜戦隊リュウソウジャー THE MOVIE(仮)』との3本立てとなる。(編集部・小山美咲)