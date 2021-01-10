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Image: MakeUseOf
Source: Apple
Original Article: iPhone vs. Android: Which Is Right for You? by MakeUseOf