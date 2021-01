履歴書と言えば日本では定型の書類に手書きするのが一般的だが、パソコンで作成するのが主流になっている国も少なくない。このほど就職活動をしていた英語圏に住む女性は「そりゃ連絡がくるはずない」と誰もが納得するようなミスで3か月間、就職の機会を棒に振ってしまったという。『LADbible』などが伝えている。

ソーシャルニュースサイト「reddit」にて12月29日、アカウント名“MyNameIsFranks”さんが投稿した失敗談が話題を呼んでいる。

“MyNameIsFranks”(以下、フランクスさん)によれば、交際中の彼女が3か月前から就職活動をしていたが、面接の機会すら全く得ることができなかったそうだ。

残念な結果が続き、フランクスさんの彼女は再び仕事を探そうと自らのパソコンに保存していた履歴書を開いた。海外において履歴書はパソコンで自作のフォーマットを作成し、必須項目に加えて自らのアピールポイントや熱意を自由に記すことが多い。

履歴書を改めて見ると、彼女の目に飛び込んできたのは名前の欄に大きく書かれた「PRINCESS BANANA HAMM(プリンセス・バナナ・ハン)」の文字だった。もちろん彼女の本名とは一切関係がない。

どうやらこれが彼女に仕事のチャンスが巡ってこない理由だった。

フランクスさんによると入力されていた名前は「PRINCESS BANANA HAMMOCK(プリンセス・バナナ・ハンモック)」で、“ハンモック”の最後の部分は枠内に収まりきらず“ハン”で切れてしまったようだ。

このふざけた名前は、アメリカの大人気ドラマ『フレンズ』の232話でフィービー(演リサ・クドロー)が結婚を機に改名を試みた面白い名前としてファンの間では良く知られている。

ではなぜ、フランクスさんの彼女の名前がすり替わってしまったのか。フランクスさんはすべてのきっかけと原因をこのように明かした。

「ある日、仕事に出ていた彼女が僕に『家で開いたままのパソコンを見てきて』と頼んできたんだ。」

「僕がするべきことは、彼女の履歴書を“彼女の履歴書(gf’s resume)”って新しい名前で保存しなおすだけだった。簡単だと思うだろ? それが大きな間違いさ。」

「履歴書の保存中に、彼女のパソコンが『名前の欄をパソコンのユーザー名にしたら面白いかも』って思ったみたいなんだよね。」

「今日、彼女が履歴書を書き直そうとしたら、この名前が表示されていて。僕も彼女も全く気が付いていなかったんだ。」

「まさしく彼女の悩みの種がそこにあったんだよ! 僕たちはなぜ彼女に面接の連絡が一向にやってこないのか瞬時に悟ったのさ!」

フランクスさんの彼女はパソコンのユーザー名を“プリンセス・バナナ・ハンモック”に設定していたが、何らかの理由によりそれが履歴書を保存した際に彼女の本名とすり替わってしまったという。

ようやく原因に気付いた2人だったが、時すでに遅し。彼女が3か月前に応募した仕事にはすべてこの履歴書を提出していた。

3か月間を無駄にしてしまい悲しみに暮れる彼女は、フランクスさんに「二度と私のパソコンに触れないように」と忠告したそうだ。

このフランクスさんと彼女の失敗談には、同情の声とともに以下のようなコメントが集まった。

「なんでフランクスさんが責められるんだ? 君は彼女のお願いを聞いただけなのに。彼女がちゃんとチェックすべきだったんだ。」

「普通、3か月も連絡が来なかったらそのまま放置する?」

「こんなことよりもっと最悪なことってあるものさ。流れゆく人生の時間の中にはね。」

「いつかきっと彼女も笑い話にできる日がくるさ!」

フランクスさんの彼女は現在、本名で仕事を探しているという。画像は『reddit 2020年12月29日付「What could go wrong saving my girlfriends resume for her? Everything apparently」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 YUKKE)