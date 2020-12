TBS系音楽番組『CDTVライブ!ライブ!』のクリスマス特番として21日に生放送される『CDTVライブ!ライブ!クリスマススペシャル』(後7:00〜10:57)の出演アーティスト第3弾とスペシャル企画の内容が発表された。

新たにラインナップされたKinKi Kidsは、この季節に聞きたい珠玉のクリスマスソング「シンデレラ・クリスマス」と、ニューアルバム『O album』(23日発売)から「新しい時代」を披露。NEWSは最新曲「カナリヤ」をテレビでフルサイズ初披露、Kis-My-Ft2は心温まるバラードナンバー「SNOW DOMEの約束」と、メンバーの北山宏光主演の映画主題歌「君を大好きだ」のスペシャルメドレーをパフォーマンスする。

King & Princeは「シンデレラガール」と、シングルとしては初のWinterラブソング「I promise」をメドレーで。SixTONESはデビュー曲「Imitation Rain」と、1stアルバムのリード曲でテレビ初披露となる「ST」のメドレー、Snow Manはデビュー曲「D.D.」と、“シンクロ”がテーマの3rdシングル「Grandeur」のメドレーを披露する。

さらに、『鬼滅の刃』スペシャル企画も決定。アニメ『鬼滅の刃』挿入歌で、涙を誘うと話題の名曲「竈門炭治郎のうた」を声優で歌手の中川奈美がテレビ初歌唱。「神回」と絶賛されているアニメ第19話の名シーンと共に、ここでしか見られないステージを届ける。そして、LiSAは大ヒット映画『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』主題歌「炎」を歌唱する。

クリスマスにぴったりな「ディズニーソングメドレー」では、スペシャルコラボが続々。ISSA×AIは『アラジン』より「ホール・ニュー・ワールド」、NEWS増田貴久×ソニンは『美女と野獣』から「美女と野獣」、乃木坂46の生田絵梨花×久保史緒里は『アナと雪の女王』より「生まれてはじめて」、ハロー!プロジェクト歌姫コンビのモーニング娘。’20・小田さくら×Juice=Juice・高木紗友希は『リトル・マーメイド』より「パート・オブ・ユア・ワールド」、さらに全員で『ピノキオ』の主題歌「星に願いを」を、それぞれ映画の名場面と共に届ける。■『CDTVライブ!ライブ!クリスマススペシャル』出演アーティスト

AI

いきものがかり

瑛人

EXILE

小田さくら(モーニング娘。’20)

Kis-My-Ft2

KinKi Kids

King & Prince

櫻坂46

三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

SixTONES

Snow Man

SEKAI NO OWARI

SEVENTEEN

ソニン

高木紗友希(Juice=Juice)

DA PUMP

DISH//

TOMORROW X TOGETHER(TXT)

中川奈美

中島美嘉 with 藤巻亮太

NEWS

乃木坂46

Perfume

BTS

日向坂46

福山雅治

BABYMETAL

Mr.Children

宮本浩次

森内寛樹

LiSA

Little Glee Monster

※50音順