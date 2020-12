ゲームに特化した音声・ビデオチャットツール「Discord」が、iOS版・Android版でスマートフォンのディスプレイをキャプチャーして共有する画面共有機能を2020年12月16日から提供すると発表しました。

Discord is bringing screen sharing to Android and iOS

https://www.androidpolice.com/2020/12/16/discord-is-bringing-screen-sharing-to-android-and-ios/

Discord launch screen sharing on iOS and Android • Apple Terminal

https://appleterm.com/2020/12/16/discord-launch-screen-sharing-on-ios-and-android/

Discord公式のモバイル画面共有機能を告知するムービーが以下。

Mobile Screen Share is here. - YouTube

Discordでは、2017年からPC版でのみ画面共有が可能となっており、自分のデスクトップやゲーム画面を共有しながら友人とボイスチャットやテキストチャットを行うことが可能でした。

そして、今回新たに追加されたモバイル画面の共有機能では、ユーザーはスマートフォンの画面をキャプチャーし、Discord上で友人にストリーミング配信することが可能になります。なお、画面は最大50人と共有可能です。

Discordがスマートフォン上でどのようにオーディオを処理するかは明らかになっていません。Androidではサードパーティアプリによる内部オーディオの録音がブロックされていますが、Android関連のニュースを扱うAndroid Policeは「Discordが理論上利用可能な独自APIによってシステムオーディオを共有できます」と述べています。なお、モバイル画面共有機能はすべてのユーザーが即時に使えるわけではなく、段階的にリリースされるとのこと。IT系ニュースサイトのTechCrunchによれば、12月17日(東部標準時)までにはすべてのユーザーがモバイル画面共有機能を利用可能になる予定だとのことです。