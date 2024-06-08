サイゼリヤの商品はなぜ安いのか。元サイゼリヤ社長の堀埜一成さんは「サイゼリヤは国内外で1500店舗以上もある。扱う量が多いと、イタリア産にこだわったワインオリーブオイルも格安で提供することができる」という――。※本稿は、堀埜一成『サイゼリヤ元社長が教える年間客数2億人の経営術』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を再編集したものです。サイゼリヤのミラノ風ドリア〔写真＝KKPCW（Kyu3）／CC-BY-SA-4.0