新型コロナウイルスの流行と外出自粛などでダメージを受けた業種を救済しようという国の政策が、「Go To キャンペーン」。「Go To トラベル」「Go To Eat」「Go To イベント」「Go To 商店街」の4つからなるキャンペーンだ。

10月1日から開始された「Go To Eat」には「プレミアム付食事券」と「オンライン飲食予約」の、2種類の特典がある。

「プレミアム付食事券」は、地域ごとにWEBサイトを用意しており、販売額に25%上乗せした額を利用可能な食事券が購入できる。たとえば1万2500円分の食事券なら1万円で買えるというものだ。

ただし東京都では、まだ発売されてないので、全国的には、まだこれから。「Go To Eat」のホームページで開始時期を確認してほしい。

もうひとつの「オンライン予約」は、キャンペーンに参加している15の予約サイトから飲食店の予約をした際に、ポイントが付与される特典だ。

14時59分までのランチで1人500円、15時からのディナーでは1人1000円分のポイントが付与される。注意点は、ここで付与されるポイントは同じ予約サイトでしか利用できないということ。また、ポイント付与までの期間、利用制限も各サイトによって異なる。

クレジットカードやポイントの情報を紹介するサイト「ポイ探」代表の菊地崇仁さんは、こう話す

「『Go To Eat』をお得に使うには、どのサイトで予約をするかが重要です。おすすめするのは、次の2つのサイトです」

(1)「一休レストラン」からの予約で実質20%オフ

「利用するためには15の予約サイトのいずれかで会員登録をして予約をしますが、そのなかの『一休レストラン』は、10%還元のキャンペーンをおこなっています。

予約時に割引されるので、1万円のディナーの予約をした場合、支払額は9000円になります。Go To ポイントも1000円つくので実質20%オフになります」(菊地さん、以下同)

(2)ヤフーロコの初回予約で20%の“ペイペイ還元”

「いちばんお得なのは、『ヤフーロコ』からの予約です。初回のみですが、対象コースの予約金額の20%分のペイペイボーナスライトが付与されます。

1回に予約できる最大人数は10人なので、忘年会の幹事をやり、5000円のコースを10人分予約すれば、Go To ポイントが1000円×10人分で1万円分、ペイペイボーナスライトが食事代5万円の20%なので1万円分付与される。実質2万円お得になるということです。

しかも、ペイペイポイントなら、予約サイト以外でも使えますからね。ただし、このキャンペーンは初回だけで11月30日までなので、注意してください」

「Go To Eat」のポイント付与は、2021年1月31日までで、利用できるのは最長で3月31日の予約分まで。忘年会や新年会で、うまく使わない手はない。いつも幹事だと嘆いてるアナタ、今回はチャンスだ。

