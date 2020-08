名作『カッコーの巣の上で』の怪物がよみがえる...Netflix『ラチェッド』予告編到着

アカデミー賞主要5部門を独占した1975年の名作映画『カッコーの巣の上で』で強烈なインパクトを残した精神科病院の冷徹な看護師長ラチェッド。その誕生の秘密に迫るNetflixオリジナルシリーズ『ラチェッド』が9月18日(金)より全世界独占配信となるのに先駆けて、予告編が到着したのでご紹介しよう。



普通の看護師だったラチェッドはなぜモンスターへと変わってしまったのか...。今回解禁された予告編では、見た目は上品でありながら、実は内側に闇を持つラチェッドが徐々に変わっていく姿を垣間見ることができる。

『カッコーの巣の上で』でジャック・ニコルソン演じる主人公に劣らぬ迫力を誇ったラチェッド。同役を演じたルイーズ・フレッチャーは、ジャックとともに主演としてアカデミー賞を受賞した。今回、若き日のラチェッドを演じるのは、エミー賞やゴールデン・グローブ賞を受賞してきたサラ・ポールソン。『アメリカン・ホラー・ストーリー』をはじめとした作品でヒットメイカーのライアン・マーフィーと組んできた彼女が再びマーフィーとコラボ。

ショーランナーを務めるマーフィーから「主役を演じるのにふさわしいと確信していた」と言われるほど信頼されるサラは、「なぜラチェッドはこれほど冷酷なのか、どうして孤立しているのかを理解しようとした」と役作りについて語る。

共演は、シャロン・ストーン(『氷の微笑』)、シンシア・ニクソン(『SEX AND THE CITY』)、ジュディ・デイヴィス(『フュード/確執 ベティ vs ジョーン』)、ロザンヌ・アークエット(『Lの世界』)など。製作総指揮には、『カッコーの巣の上で』の製作にも携わった俳優のマイケル・ダグラス(『アントマン』)も名を連ねる。

1947年、職を求めて北カリフォルニアにある最先端の精神科病院にやってきた看護師ラチェッド。その病院では人間の脳に対する新しい実験が始まっていた。野心的なラチェッドは、メンタルヘルスの医療制度や病院の内情に精通するにつれて、長い間くすぶっていた心の闇を増幅させていき、いつしか彼女の中で育った怪物が次第に姿を現し始める...。

Netflixオリジナルシリーズ『ラチェッド』は、9月18日(金)より独占配信開始。(海外ドラマNAVI)

Netflixオリジナルシリーズ『ラチェッド』