今日も東京は暑かった!!! 夏がスタートダッシュかけてますね…🤔 私は課題で少しどたばたしています💦 今年は夏休み、学生の人はどうなってますか? 私はまだまだ8月下旬まで課題の提出が続きます。 だけど仕事や舞台の準備もあるので 時間のやりくりが勝負だなという感じ。 ちょっと想像が出来ないのですが とにかく踏んばろうと思います!!! . 写真は昨日のお仕事で☺️ あんまりにも暑くて撮ったのですが笑 暑い夏に暑い写真もどうなのかなぁと思って モノクロにしてみたら涼しげになりました!不思議! 色の効果というか感覚って面白いですよね💡 私はインスタにはあまり載せないけれど モノクロの写真は結構好きなので また載せてみようかな✨ . でも明日は鮮やかな世界に行く予定☺️✨ かなり緊張するけれど💦💦💦 今日もきっと月が出ると思うので パワーもらって行ってきます🌕️✨ 夜は少しでもゆっくりしてくださいね🙏✨