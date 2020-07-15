【韓国グルメ】炊飯器で簡単☆ビビンバ炊き込みご飯

美容研究家あゆ?

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ラーメン炒飯

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切り餅でもちもち♪ちまき風炊き込みご飯

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こんにちは！

美容研究家あゆです。

今日ご紹介するのはみんな大好きビビンバ。

今回は、ご飯と一緒に炊き込んで簡単&時短なレシピ！

脂っこさもなく、あっさりと仕上がりますよ！

もちろん味はビビンバそのままに。

本格的な味わいです♪

炊飯器任せの簡単炊き込みご飯。

ぜひ、普段の食卓やおもてなし、お弁当に…

作ってみて下さいね♪



美容研究家あゆ



材料(5人分)

米…2合

鶏胸ミンチ…100g

○水…50ml ○鶏ガラ…小さじ1

○コチュジャン…大さじ2 ○醤油…小さじ1

○すりおろしにんにく…1片分

ごま油…小さじ1

人参…1/6本

もやし…1/3袋

ほうれん草…1束

塩…小さじ1/3 チーズ…お好みで



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