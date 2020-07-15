【韓国グルメ】炊飯器で簡単☆ビビンバ炊き込みご飯
美容研究家あゆ?
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ラーメン炒飯
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切り餅でもちもち♪ちまき風炊き込みご飯
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こんにちは！
美容研究家あゆです。
今日ご紹介するのはみんな大好きビビンバ。
今回は、ご飯と一緒に炊き込んで簡単&時短なレシピ！
脂っこさもなく、あっさりと仕上がりますよ！
もちろん味はビビンバそのままに。
本格的な味わいです♪
炊飯器任せの簡単炊き込みご飯。
ぜひ、普段の食卓やおもてなし、お弁当に…
作ってみて下さいね♪
美容研究家あゆ
材料(5人分)
米…2合
鶏胸ミンチ…100g
○水…50ml ○鶏ガラ…小さじ1
○コチュジャン…大さじ2 ○醤油…小さじ1
○すりおろしにんにく…1片分
ごま油…小さじ1
人参…1/6本
もやし…1/3袋
ほうれん草…1束
塩…小さじ1/3 チーズ…お好みで
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